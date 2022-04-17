頭皮刮痧5分鐘 強化髮根回復濃密頭髮 促進血液循環預防偏頭痛
撰文：女人我最大
出版：更新：
傳統療法中的「刮痧」是許多人排毒的首選，中醫更有「百病皆可發痧」的說法，選擇不同的部位，更能有不同的保健作用，如果你有落髮的困擾，就來看看頭部刮痧的好處吧！
頭部刮痧好處多
頭部是所有神經的匯集之地，只要刮拭方法正確，反而可以刺激局部穴位和經絡，改善大腦血液循環，同時調整並增強神經系統功能、消除疲勞、減輕壓力，還可以改善大腦供血，預防腦栓塞、腦血管意外後遺症、神經衰弱、頭痛、高血壓、記憶力減退、頭髮早白、落髮等問題。
頭部刮痧手法大解密
+6
1. 首先先以護髮油給頭髮打底，接著將生髮油（液）塗抹在頭皮2-3滴就夠，接著用按壓的方式幫助生髮油（液）吸收。
2. 接著將頭皮分成三個區域，從頭頂開始，按箭頭方向梳到後頸，經過頭頂的百會穴位置時，可以稍微加強力道按摩；兩側分別從鬢角邊開始往後梳到後頸處，手法一樣。
3. 第三步以Z字型的梳法加強力道，每個部位刮30次左右，直到頭皮發熱為止。
4. 最後，後頸處由下往上倒著梳，這個步驟可以幫助血液一下子提到頭頂，讓髮根變結實的。梳子則是建議選擇大寬齒的設計，可以有更好的按摩效果。
頭髮也有生長期
每個人每天都會掉頭髮，只要保持在一定範圍內就屬於正常情況。正常人一天脫落的頭髮為約為50至100根，頭髮有生長期，秋冬季節來臨時，進入「休眠期」的頭髮增多，「生長期」的頭髮減少 ，會讓人感覺就是落髮變多，但這其實是正常情況。除了透過頭皮刮痧促進頭皮血液循環、幫助頭髮生長，日常飲食少吃甜食、飲食清淡減少油膩、保持營養均衡，也能讓頭皮更健康！
相關文章：頭皮護理｜盤點6支超人氣按摩梳 教你使用最佳時機、清潔方法
相關文章：豐胸｜按摩乳房簡單5部曲 緊緻胸部預防乳癌 回復彈性輕鬆升Cup
脫髮問題無分男女！營養師教3招預防脫髮：改變進食白飯麵包習慣頭皮護理｜簡單3步判別髮肌屬性 錯用髮品導致發炎痕癢、甩頭髮戴口罩爆暗瘡又爛臉？皮膚醫生「四不五要」保養法讓你保持嫩滑肌鐘麗緹3招美白牙齒秘訣 檸檬汁加「這樣」急救黃牙自信露齒笑私密處也要白皙粉嫩！4招淡化黑色素 自制專屬面膜美白「妹妹」月經失調或會早死？中醫師教5招改善經期不穩定 5款湯水調理月經台灣吃播網紅不挨餓狂剷20kg肥肉 公開4大秘訣瘦身不瘦胸做新娘
延伸閱讀：
韓國大熱「胎毛剪」秒遮額頭禿！髮型師教你2步驟DIY自己剪，零技巧也學得會
【本文獲「女人我最大」授權轉載。】