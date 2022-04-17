頭皮刮痧5分鐘　強化髮根回復濃密頭髮　促進血液循環預防偏頭痛

傳統療法中的「刮痧」是許多人排毒的首選，中醫更有「百病皆可發痧」的說法，選擇不同的部位，更能有不同的保健作用，如果你有落髮的困擾，就來看看頭部刮痧的好處吧！



頭部刮痧好處多

頭部是所有神經的匯集之地，只要刮拭方法正確，反而可以刺激局部穴位和經絡，改善大腦血液循環，同時調整並增強神經系統功能、消除疲勞、減輕壓力，還可以改善大腦供血，預防腦栓塞、腦血管意外後遺症、神經衰弱、頭痛、高血壓、記憶力減退、頭髮早白、落髮等問題。

頭部刮痧手法大解密

+ 6

1. 首先先以護髮油給頭髮打底，接著將生髮油（液）塗抹在頭皮2-3滴就夠，接著用按壓的方式幫助生髮油（液）吸收。

2. 接著將頭皮分成三個區域，從頭頂開始，按箭頭方向梳到後頸，經過頭頂的百會穴位置時，可以稍微加強力道按摩；兩側分別從鬢角邊開始往後梳到後頸處，手法一樣。

3. 第三步以Z字型的梳法加強力道，每個部位刮30次左右，直到頭皮發熱為止。

4. 最後，後頸處由下往上倒著梳，這個步驟可以幫助血液一下子提到頭頂，讓髮根變結實的。梳子則是建議選擇大寬齒的設計，可以有更好的按摩效果。

頭髮也有生長期

每個人每天都會掉頭髮，只要保持在一定範圍內就屬於正常情況。正常人一天脫落的頭髮為約為50至100根，頭髮有生長期，秋冬季節來臨時，進入「休眠期」的頭髮增多，「生長期」的頭髮減少 ，會讓人感覺就是落髮變多，但這其實是正常情況。除了透過頭皮刮痧促進頭皮血液循環、幫助頭髮生長，日常飲食少吃甜食、飲食清淡減少油膩、保持營養均衡，也能讓頭皮更健康！

相關文章：頭皮護理｜盤點6支超人氣按摩梳 教你使用最佳時機、清潔方法

相關文章：豐胸｜按摩乳房簡單5部曲 緊緻胸部預防乳癌 回復彈性輕鬆升Cup

延伸閱讀：

韓國大熱「胎毛剪」秒遮額頭禿！髮型師教你2步驟DIY自己剪，零技巧也學得會

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】