去黃洗頭水推介｜去黃洗頭水邊到買？ 10+好用推介+正確用法！

【去黃洗頭水用法／推薦】每次染髮後最怕就是髮色很快會褪成金黃色，想維持染後髮色及減慢褪色速度，很多髮型師都會建議大家使用去黃洗頭水！大家可能會有所疑惑，怎樣使用去黃洗頭水才能最有效地為髮色鎖色？是否所有人都適合使用呢？《01女生》為大家整合5大使用去黃洗頭水注意事項，並附上10+去黃洗頭水推介，如Lakme去黃洗頭水、Fanola去黃洗頭水等，漂染頭髮的女生必試！



【去黃洗頭水用法／去黃洗頭水推薦】漂染後使用去黃洗頭水減慢褪色速度。（lalalalisa_m＠IG）

去黃洗頭水幾時用？

漂染後的頭髮很容易會因為經常暴露在陽光下，以及頻密洗髮等原因而漸漸褪色，如果想鎖住髮色，減慢髮色褪成金黃的速度，建議大家使用去黃洗頭水洗髮。去黃洗頭水中含有的紫藍色素，有助中和頭髮上的黃色，提升冷色效果，令漂後髮色可以維持到啞灰色效果，平衡漂後髮色變黃情況！

【去黃洗頭水用法／去黃洗頭水推薦】漂染後的頭髮很容易會因各種原因而漸漸褪色，如果想鎖住髮色，建議大家使用去黃洗頭水洗髮。（lalalalisa_m＠IG）

去黃洗頭水正確用法｜原來不宜日日使用

去黃洗頭水的主要功效是替髮絲鎖色去黃，部分去黃洗頭水的清潔力與滋潤度會較一般洗頭水的差，所以不宜日日使用，建議可與普通洗頭水交替使用，隔天使用其實已能達到去黃效果。另外，髮質較乾罕或敏感頭皮女生更加不適宜頻密使用去黃洗頭水，一星期使用1－2次已足夠。

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【去黃洗頭水用法／去黃洗頭水推薦】不宜日日使用（gettyimages）

去黃洗頭水正確用法｜漂染後不宜立即開始使用

為避免髮色變黃，不少女生都會一做完漂染就立即開始使用去黃洗頭水，但其實去黃洗頭水含有紫色素，具有一定的染色效果，漂染後頭幾天使用有機會染上色素，影響染後髮色，甚至有機會把剛染上的髮色洗走，所以其實等到髮色開始變黃時才使用去黃洗頭水便可！

【去黃洗頭水用法／去黃洗頭水推薦】漂染後不宜立即開始使用（jennierubyjane@IG）

去黃洗頭水正確用法｜使用後需加強護髮步驟

由於去黃洗頭水的修護保濕效果相對較弱，使用後或會令髮質變得乾旱，所以建議在洗髮後可加強護髮步驟，修護受損髮絲，令髮質保持滋潤！

【去黃洗頭水用法／去黃洗頭水推薦】使用後需加強護髮步驟（Unsplash@Valerie Elash）

去黃洗頭水正確用法｜建議塗上髮絲後待5－10分鐘才沖水

去黃洗頭水的用法其實與普通洗頭水沒有太大分別，只需把去黃洗頭水搓至起泡後均勻地塗上頭髮，確保能夠塗抹到每一根髮絲，然後等待5－10分鐘再沖水就可以，髮色越深色，讓洗髮水在髮絲上停留的時間就要越長，這才能最有效地鎖住髮色。

【去黃洗頭水用法／去黃洗頭水推薦】建議塗上髮絲後待5－10分鐘才沖水（LUSH 官網）

去黃洗頭水正確用法｜使用時建議戴上手套

去黃洗頭水含有紫色色素，部分更具有強效染色力，所以建議使用時可能戴上膠手套，避免令指甲邊緣染上顏色。

了解到去黃洗頭水的正確用法後，去黃洗頭水哪款好？不妨參考以下10+好用去黃洗頭水推介！

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這款專為灰色、金色頭髮而設的紫色去黃洗髮水，成份中含豐富中和劑、透明質酸、雪絨花。能夠迅速去除頭髮中黃銅、黃色的底色色素，維持冷色調髮色亮度。去除頭髮雜質同時滋養頭髮纖維，保護頭髮柔軟及亮澤度！

去黃洗頭水推薦｜2. MOROCCANOIL 去黃紫色洗髮水Blonde Perfecting Purple Shampoo 200ml HKD$250

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頭髮漂染過後變得枯黃、乾旱？這款不含硫酸鹽的紫色洗髮水就能幫助你！成份中含有ArganID能夠幫助潔淨髮絲同時護髮，矯色煥發本來暗啞的髮色！

去黃洗頭水推薦｜3. INSIGHT 有機漂染褪色去黃洗頭水 400ml HKD$176

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這個來自意大利的去黃洗頭水，當中有多種植物萃取：德國洋甘菊、番紅花、檸檬等，有助鎖緊漂染髮色，促進毛囊生長並保持頭髮亮麗、光澤。

去黃洗頭水推薦｜4. OLAPLEX No.4P Blonde Enhancing Toner Shampoo 250ml HKD$295

去黃洗頭水推薦｜4. OLAPLEX No.4P Blonde Enhancing Toner Shampoo 250ml HKD$295（OLAPLEX）

購買方法：LOOKFANTASTIC｜Sephora｜Selfridges從車庫裏誕生來自美國的 Olaplex ，由兩名博士 Eric Pressly 及 Craig Hawker 共同發明。它主打使用一種單一活性成分可以激活頭髮中的鏈鍵組織，能夠有效地為漂染、受損的髮質進行修護，成份當中不含矽、乙醛及 DEA 等化學成分。而這款4號洗髮水含高濃度色素，可自己選擇調色程度，護理時間越長，效果越明顯。當中成份不含硫酸鹽，能夠中和髮色，提亮頭髮，拯救乾燥、易碎的髮質。

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這款不含有機矽、硫酸鹽的溫和、安全洗頭水，成份中含巴西莓、百香果油，能夠鎖色同時幫助乾旱髮絲回復光澤。

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