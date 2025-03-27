43歲全智賢4招獨家養髮秘技　產品要有「1成分」　洗頭水溫係關鍵

頭髮可說是女人的第二張臉，然而掉髮、毛躁、頭皮屑等現象在各個年齡層中都是讓人非常困擾的問題。



這些現象一旦長時間沒獲得改善，不只影響了頭皮健康，髮質也會受到損害。就讓我們今天一起來看看擁有一頭烏黑秀髮的「全智賢」私下的養髮秘訣！

全智賢柔順秀髮護髮秘訣，學會這4招令你從此與頭髮毛躁講再見（點擊放大瀏覽）▼▼▼

全智賢私藏護髮保養4關鍵（IG@giordanokr；01製圖）

+ 6

1. 每次洗頭洗兩遍

全智賢養髮秘訣全智賢曾透露自己平時洗髮時都會清洗兩遍，第一遍主要是清潔髮絲，將頭髮表層的髒污、灰塵和油脂沖洗乾淨；第二遍則是清洗頭皮，並搭配指腹按摩頭皮，有助舒緩壓力同時促進血液循環，進而刺激頭髮生長。想要養好頭髮的你，不妨先從女神全智賢這簡單妙招開始做起吧！

2. 洗護產品注重椰子油成分

全智賢養髮秘訣頭髮洗護產品也非常重要，畢竟會直接觸碰頭皮，因此在挑選上不能馬虎。全智賢一般上都會特別留意有添加椰子油成分的洗髮精，不只是因為椰子油的保濕效果很好，使用起來也相對溫和不刺激，讓髮絲不再毛躁。實際上椰子油是不少女明星在保養及護髮上都會使用的天然成分，像是范冰冰本身也熱愛使用椰子油當髮膜！

3. 冷水沖洗頭髮

全智賢養髮秘訣洗頭髮的水溫也是關鍵之一。在清洗完頭髮後，全智賢會在最後用冷水以「澆花」的方式沖洗，這是因為冷水有助收縮髮尾毛鱗片，洗完秀髮會更有光澤同時大大降低毛躁現象，讓頭髮更柔順！

同場加映：愛食生蠔會導致脫髮？5種頭髮最討厭食物 注意攝取量免禿頂危機（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

4. 多攝取頭髮營養素

全智賢養髮秘訣若想更有效養髮，飲食上也要更加留意。全智賢會多攝取富含維他命的食物，像是菠菜和番石榴都能補充頭髮所需營養。飲食調整搭配前面所提的方法一起實行，從內而外幫助頭髮生長健康，髮質更柔順！

同場加映：2025春夏｜5款韓系果凍捲髮造型推薦 BLACKPINK Rosé同款勁瘦面（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

延伸閱讀：

陳妍希離婚後首現身！素顏狀態太震撼，網讚：「她已經學會優雅放下」

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】