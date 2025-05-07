去黃洗頭水推介｜紫色洗頭水邊到買？ 十大好用推介+正確用法！

【去黃洗頭水用法／紫色洗頭水推薦】去黃洗頭水怎樣用？去黃洗頭水邊到買？相信每個女生漂染頭髮後都會有護髮困擾，特別是金色、灰色、綠色、白色等髮色，最怕髮色很快褪色「一噠噠」，甚至褪成金黃色。想維持染後髮色及減慢褪色速度，很多髮型師都會建議大家使用去黃洗頭水（紫色洗頭水），不過去黃洗頭水應該怎樣用，才能有效鎖色呢？今次《01女生》就整合出5大注意事項以及必試推介，大家不妨參考一下！



去黃洗頭水（紫色洗頭水）幾時用？

到底應該怎樣使用去黃洗頭水？去黃洗頭水是否所有人都適合使用呢？原來漂染後的頭髮很快褪色，原因有許多，包括髮質受損、經常暴露在陽光下、頻密洗髮等。

如果想鎖住髮色，減慢髮色褪成金黃的速度，除了適當護髮，居家亦可以使用補色劑或去黃洗頭水，既能讓顏色保持飽和，亦可以避免髮絲加倍受損傷。

【去黃洗頭水用法／紫色洗頭水推薦】金色、灰色、綠色、白色等髮色女生，不妨使用去黃洗頭水，以減慢頭髮褪色速度。（lalalalisa_m＠IG）

去黃洗頭水（紫色洗頭水）正確用法？

去黃洗頭水（紫色洗頭水）中含有紫藍色素，能夠有助中和頭髮上的黃色，提升冷色效果，令漂後髮色可以維持到啞灰色效果，平衡漂後髮色變黃情況。雖然去黃洗頭水能夠為髮色鎖色，不過亦有對應的注意事項與正確用法。

【去黃洗頭水用法／紫色洗頭水推薦】漂染後的頭髮很容易會因各種原因而漸漸褪色，如果想鎖住髮色，建議大家使用去黃洗頭水洗髮。（lalalalisa_m＠IG）

去黃洗頭水（紫色洗頭水）正確用法｜使用時建議戴上手套

去黃洗頭水又名為紫色洗頭水，當中利用紫色色素去中和頭髮上的黃色。不過部分的紫色色素具有強效染色力，建議大家使用時戴上膠手套，避免令指甲邊緣或手掌染上顏色。

去黃洗頭水（紫色洗頭水）正確用法｜建議塗上髮絲後待5－10分鐘才沖水

去黃洗頭水的用法其實與普通洗頭水沒有太大分別，只需把去黃洗頭水搓至起泡後均勻地塗上頭髮，確保能夠塗抹到每一根髮絲，然後等待5－10分鐘再沖水就可以，髮色越深色，讓洗髮水在髮絲上停留的時間就要越長，這才能最有效地鎖住髮色。

去黃洗頭水（紫色洗頭水）正確用法｜原來不宜日日使用

去黃洗頭水的主要功效是替髮絲鎖色去黃，部分去黃洗頭水的清潔力與滋潤度會較一般洗頭水的差，所以不宜日日使用，建議可與普通洗頭水交替使用，隔天使用其實已能達到去黃效果。另外，髮質較乾罕或敏感頭皮女生更加不適宜頻密使用去黃洗頭水，一星期使用1－2次已足夠。

【去黃洗頭水用法／去黃洗頭水推薦】漂染後不宜立即開始使用（jennierubyjane@IG）

去黃洗頭水（紫色洗頭水）正確用法｜原來不宜日日使用

去黃洗頭水的主要功效是替髮絲鎖色去黃，部分去黃洗頭水的清潔力與滋潤度會較一般洗頭水的差，所以不宜日日使用，建議可與普通洗頭水交替使用，隔天使用其實已能達到去黃效果。另外，髮質較乾罕或敏感頭皮女生更加不適宜頻密使用去黃洗頭水，一星期使用1－2次已足夠。

去黃洗頭水（紫色洗頭水）正確用法｜漂染後不宜立即開始使用

為避免髮色變黃，不少女生都會一做完漂染就立即開始使用去黃洗頭水，但其實去黃洗頭水含有紫色素，具有一定的染色效果，漂染後頭幾天使用有機會染上色素，影響染後髮色，甚至有機會把剛染上的髮色洗走，所以其實等到髮色開始變黃時才使用去黃洗頭水便可！

去黃洗頭水（紫色洗頭水）正確用法｜使用後需加強護髮步驟

由於去黃洗頭水的修護保濕效果相對較弱，使用後或會令髮質變得乾旱，所以建議在洗髮後可加強護髮步驟，修護受損髮絲，令髮質保持滋潤！

了解完去黃洗頭水的正確用法後，不妨參考以下好用的去黃洗頭水（紫色洗頭水）推介！

去黃洗頭水/紫色洗頭水推薦｜SHISEIDO SUBLIMIC 柔亮洗髮水 (燙染髮質) 250mL HK$260

與普通的補色或紫色洗頭水有所不同，這款來自SUBLIMIC全效再生系列的柔亮洗髮水，能夠作為日常洗髮步驟。當中以SHISEIDO獨有的亮色技術與脂質修復成分，防止褪色同時針對髮質粗糙與暗啞，能夠讓髮絲與頭皮層達至原生的完美狀態。

【去黃洗頭水推薦／紫色洗頭水推薦】SHISEIDO SUBLIMIC 柔亮洗髮水 (燙染髮質) 250mL HK$260

去黃洗頭水/紫色洗頭水推薦｜KÉRASTASE 漂染去黃浴髮乳 250mL HK$270

如果想要提升頭髮的亮度與光澤感，KÉRASTASE 這款紫色去黃洗頭水就再也合適不過，當中蘊含透明質酸、紫羅蘭矯色粒子和雪絨花成份，能夠提高金、灰髮色的亮度，維持冷色調髮色之餘，更可以保護頭髮免受污染。

【去黃洗頭水推薦／紫色洗頭水推薦】KÉRASTASE 漂染去黃浴髮乳 250mL HK$270

去黃洗頭水/紫色洗頭水推薦｜LUSH 紫羅亮澤洗髮露 500g HK$410

漂染過後頭髮經歷不少，容易變得脆弱而易斷。如果擔心頭髮產品會加重頭髮負擔，不妨選擇以天然以及安全合成成分而成的洗髮產品。LUSH 這款紫羅亮澤洗髮露，以鋸齒岩海藻、有機檸檬、海鹽、特級初榨椰子油及有機青檸汁為主要成份，能夠增加髮絲的豐盈感，重拾彈性與光澤。

【去黃洗頭水推薦／紫色洗頭水推薦】LUSH 紫羅亮澤洗髮露 500g HK$410

去黃洗頭水/紫色洗頭水推薦｜Fudge Clean Blonde Damage Rewind Shampoo 250mL USD$24（折合約HK$186）

來自英國的Fudge， 採用創新的 HairGuard™ 和 Opti-PLEX™ 技術，可消除雜質堆積，同時從髮根到髮梢撫平和修復受損的頭髮。利用紫羅蘭色素和滋養的蛋白質，每次使用後都能帶來沙龍般的效果。非常適合經常漂染的人士使用，有助於去除黃色調，使髮絲柔軟清新，散發健康光澤。

【去黃洗頭水推薦／紫色洗頭水推薦】Fudge Clean Blonde Damage Rewind Shampoo 250mL USD$24（折合約HK$186）（Fudge官網）

去黃洗頭水/紫色洗頭水推薦｜ BLEACH LONDON Purple Reincarnation Shampoo 300mL £14（折合約HK$144）

這款洗髮水適合所有髮質日常使用，當中結合標靶技術，能夠去除頭髮中的雜質並中和色調，同時滋養每根髮絲，用後能夠使髮絲感覺輕盈清爽、充滿光澤。

【去黃洗頭水推薦／紫色洗頭水推薦】 BLEACH LONDON Purple Reincarnation Shampoo 300mL £14（折合約HK$144）

去黃洗頭水/紫色洗頭水推薦｜ L'Oréal Paris L'oreal Professional Paris Silver Shampoo 500mL USD$41（折合約HK$318）

想修正髮色色調同時增強光澤度的話，L'Oréal Paris的L'oreal Professional系列能夠針對不同頭髮需要。這款溫和的紫色洗髮水，含有氨基酸和鎂，能夠抵消初染和染髮中的黃色調，溫和軟化並清潔頭髮，讓頭髮更柔軟光滑，令髮色更持久。

【去黃洗頭水推薦／紫色洗頭水推薦】 L'Oréal Paris L'oreal Professional Paris Silver Shampoo 500mL USD$41（折合約HK$318）

去黃洗頭水/紫色洗頭水推薦｜ OLAPLEX No.4P Blonde Enhancing Toner Shampoo No.4P紫色去黃洗髮水 250mL HK$295

購買方法：Sephora｜Selfridges

從車庫裏誕生來自美國的 Olaplex ，由兩名博士 Eric Pressly 及 Craig Hawker 共同發明。它主打使用一種單一活性成分可以激活頭髮中的鏈鍵組織，能夠有效地為漂染、受損的髮質進行修護，成份當中不含矽、乙醛及 DEA 等化學成分。

這款4號洗髮水含高濃度色素，可自己選擇調色程度，護理時間越長，效果越明顯。當中成份不含硫酸鹽，能夠中和髮色，提亮頭髮，拯救乾燥、易碎的髮質。

【去黃洗頭水推薦／紫色洗頭水推薦】OLAPLEX No.4P Blonde Enhancing Toner Shampoo No.4P紫色去黃洗髮水 250mL HK$295（OLAPLEX）

去黃洗頭水/紫色洗頭水推薦｜MOROCCANOIL 去黃紫色洗髮水Blonde Perfecting Purple Shampoo 200mL HK$220

購買方法：Sephora｜Selfridges

頭髮漂染過後變得枯黃、乾旱？這款不含硫酸鹽的紫色洗髮水就能幫助你！成份中含有ArganID能夠幫助潔淨髮絲同時護髮，矯色同時煥發本來暗啞的髮色！

【去黃洗頭水推薦／紫色洗頭水推薦】MOROCCANOIL 去黃紫色洗髮水Blonde Perfecting Purple Shampoo 200mL HK$220

去黃洗頭水/紫色洗頭水推薦｜AVEDA Blonde Revival™ purple toning shampoo 200ml USD$32（折合約HK$248）

購買方法：Selfridges

作為家傳戶曉的美髮品牌，AVEDA這款不含有機矽、硫酸鹽等化學成份，是款溫和而安全的洗頭水，成份中含巴西莓、百香果油，讓護髮過程變得更療癒，鎖色同時能夠幫助乾旱髮絲回復光澤。

【去黃洗頭水推薦／紫色洗頭水推薦】AVEDA Blonde Revival™ purple toning shampoo 200ml USD$32（折合約HK$248）

去黃洗頭水/紫色洗頭水推薦｜OCDAI3 去黃洗頭水 240mL HK$188

喜愛頭髮造型的話，應該對泰國品牌OCDAI3並不陌生，品牌根據不同髮色而推出相應的去黃洗頭水。產品中加入多種角蛋白成份，補色同時修護受損髮絲。