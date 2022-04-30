頭皮保養｜專家示範穴位梳頭5步驟　按摩頭部釋放疲勞護髮兼美容

人家都說頭髮是女生的第二張臉，擁有一頭豐盈柔順的秀髮，不僅好變化造型，人看起來也會顯年輕！



想要有感養髮，關鍵還是在頭皮的保養，除了日常落實頭皮的清潔外，適當的按摩梳理，也有助活絡頭皮的循環，HIT髮學苑專業講師Keddy這次特別分享5個梳髮的手法，既能放鬆頭皮壓力，還能養出光澤髮絲。

想要放鬆頭皮、讓髮絲豐盈亮麗，快把這些按摩手法學起來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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頭皮按摩梳髮秘訣

Tip 1 順勢後梳均勻舒展頭皮

選擇一把梳子由髮際線順勢後梳，兩側由前至後，再從髮旋處梳至後頭區。這個動作可均勻刺激頭皮末梢神經，並均勻舒展頭皮。

Tip 2 定點按壓舒緩疲勞

頭皮其實佈滿了很多穴道，在按摩的時候可以用手握著梳柄，從頂部區開始做定點揉壓，每個定點揉壓三下，幫助刺激頭皮末梢神經，達到放鬆、舒緩疲勞、促進睡眠的功效。

Tip 3 梳展點壓放鬆頭皮

由前額髮際線梳至髮旋區做定點按壓，並以順時鐘方式沿著髮際線放射性梳髮，達到頭皮放鬆的效果。

Tip 4 N字梳髮減緩緊繃感

使用梳柄於頭皮進行N字型滑動，放鬆頭部經絡並提升頭皮柔軟度，減緩緊繃感。

Tip 5 環狀揉壓深層舒壓

同樣採用梳柄由頭頂開始往髮旋處以畫圈方式定點揉壓全頭，深層舒壓頭皮的穴道。

按摩梳推薦清單

tek 經典原木按摩梳

tek 經典原木按摩梳（tek.tw）

精選26mm鵝耳櫪木長梳齒可深入豐厚髮絲，天然的原木彈性與圓滑細緻的梳齒打磨能柔軟按摩頭皮，加上柔軟的天然橡膠氣墊可避免靜電及過敏、並去除頭皮上多餘皮脂與髒汙，大幅提升頭皮的舒適感。

Tangle Angel 天使梳

Tangle Angel 天使梳（Tangle Angel官網）

由英國凱特王妃御用的美髮設計師創立的Tangle Angel，擁有夢幻的外型，特殊的材質能讓頭髮越梳越亮，還能呵護按摩頭皮，以一體成型的防水設計，乾濕髮兩用，甚至可以帶進浴室在淋浴時梳頭，很適合搭配護髮霜、髮膜。整支可直接沖水清洗，方便衛生，採用ABS樹脂材質，還能耐高溫，很適合搭配吹風機邊吹整造型。

AVEDA 木質髮梳

AVEDA 木質髮梳（AVEDA官網）

大面積梳板+柔軟氣墊 按摩頭皮並挑鬆髮根，為髮絲注入空氣感。交錯式梳針，直梳化解髮絲糾結，橫梳讓髮絲更平整、不毛燥。木槳形狀握柄更好施力，輕鬆梳整秀髮毫不費勁。

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