脫髮｜洗頭前最易做漏無梳頭？消委會評測20款$100以下高分洗頭水

脫髮原因｜頭髮易脫落、毛躁折斷、或頭油分泌旺盛，令頭髮造型易扁塌，原因是洗頭步驟做錯了？韓國女星朴敏英、金高銀的御用髮型師，分享正確洗髮步驟有助防脫髮，原來洗頭前要先做一步，但不少人都做漏了，而護髮素則在洗頭過程中，見到頭髮出現「這狀況」才用，則效果才最好。



脫髮原因與洗頭方法有關。 以錯誤方法洗頭，除了會導致油脂阻塞毛囊外，頭髮的毛鱗片也會受損，令髮絲容易翹起，甚至斷裂掉落，以致髮量日漸稀疏，造成脫髮問題。

韓國女星朴敏英、金高銀的御用的髮型師金孝淑（Cha Hong），不時分享護理秀髮貼士。(rachel_mypark@IG)

韓國女星飄逸的韓式「女神頭」有何秘訣？韓國著名髮型師金孝淑（Cha Hong）是不少韓星如朴敏英、朴恩惠和徐玄振等專用髮形師，不時分享女星的髮型秘技及護髮心得。她早前便在Youtube頻道公開如何洗髮可減少脫髮。

洗頭前易做漏一步：無疏頭

她提到，洗頭前原來有一個重要步驟不可做漏，就是要先梳頭，就連用哪一款梳亦講究，她建議使用寬齒縫或帶按摩效果的梳來梳頭，不但可將附著頭皮的灰塵或污垢浮於表面，同時避免洗頭時，因頭髮打結而造成的脫髮。

護髮素「不滴水狀態」才用

其次，當使用護髮素時，她亦提醒，應在頭髮「不滴水狀態」才使用，多人誤將護髮素在頭髮仍濕漉時塗抹，但過量的水分會稀釋護髮成分，削弱護髮效果，功效大打折扣。

想頭髮變濃厚、髮根蓬鬆，或減少脫髮，就要留意正確洗髮5大步驟。

▼▼▼【按圖看】韓星女星朴敏英御用髮型師教正確洗髮5大步驟：何時塗護髮也有最佳時間？減少脫髮、想頭髮更濃密，洗頭必定要先做這一步？▼▼▼

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洗頭方法有機會造成頭髮毛躁和易脫髮，而選用合適洗頭水亦有助護髮、減少脫髮。

消委會評測洗頭水：20款洗頭水高分售價$100以下

香港消委會早前評測市面上60款洗頭水，評測結果公布，有38款檢出二噁烷，接近樣本6成，二噁烷可引致眼部與呼叫吸系統不適，微量的二噁烷不足以構成健康疑慮，不過可免則免。檢測的洗頭水樣本，每瓶零售價約$45至$390不等，有20款洗頭水樣本獲總評5分而售價只$100以下。

▼▼▼【按圖看】消委會評測洗頭水獲高分且$100以下共20款 ，包括LUX、多芬、L'OREAL等，部份高分洗頭水售價$35.9／700ml，性價比高（產品價錢更新至2021年7月）▼▼▼

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學懂洗頭護髮的正確方法，護髮如護膚一樣，選對的洗頭產品之外，頭髮護理產品也是防脫髮重要一步，《01女生》精選8款洗護髮產品，不含化學成分，以純天然的植物萃取去打造健康堅韌、又帶光澤的秀髮。

▼▼▼【按圖看】精選8款護髮產品，哪款可即時修護受損髮絲，同時強韌髮根？▼▼▼

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同場加映：消委會評測結果，有16款未檢驗出重金屬、二噁烷、可致敏的防腐劑或甲醛等物質。相比之下，可較安全放心使用。

▼▼按圖看：消委會16款安全洗頭水名單▼▼▼