梳頭髮也有學問！5款梳子功能一覽　 鬃毛梳最護髮、大板梳解死結

想讓頭髮一直柔順閃亮亮，看起來蓬鬆又輕盈，除了做好日常的洗潤養護，在手邊準備幾把的好梳子也非常重要喔！



現在的梳子，造型愈來愈多，功能也愈分愈細，一字排開總讓人看得眼花撩亂，在心裡默默O.S.，不就都是梳頭髮用的嗎？分這麼多種是要怎麼選啦？下面這5種梳子，各有不同功能，可以按照自己的髮型與髮質，挑選幾把放在身邊，不僅讓能讓造型隨時都美美，還能幫助維持髮絲的柔順與光澤感喔！

想擁有一頭柔順亮澤的頭髮，選擇適合的梳子亦至關重要！以下為你介紹5把梳子，每把都有其獨特功能。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 尖尾梳

所謂的尖尾梳，形狀相當好辨別，就是尾端尖尖，梳子平面為扁平狀。尾端尖尖的地方，很適合拿來分邊、幫髮辮分股。扁平的梳齒可以用來梳分叉開來的瀏海，隨身攜帶維持瀏海的平整。另外，直髮的人也可以用扁平梳齒把頭髮梳順，有點類似古時候女生篦頭的原理，髮絲會愈梳愈柔亮。

2. 大板梳

大板梳是現在最多人使用的梳子，與頭髮的接觸面積很大，多用來梳開糾結的髮絲，讓頭髮恢復蓬鬆柔順，捲髮也能使用。在挑選的時候，要注要梳齒底部的彈性，如果太硬，容易拉扯頭皮、傷害髮根，梳起來也不舒服。

3. 鬃毛梳

鬃毛梳的材質來自動物毛髮，因為自帶天然油脂，會愈梳頭髮愈柔順發光，並且帶走頭上的皮屑和灰塵，也有助於防靜電。另外，鬃毛刷還有一個「護髮」用法，在洗頭後，可以把潤髮乳或護髮乳擠壓在鬃毛梳上，然後大面積地梳於髮絲，這樣能讓護髮產品更均勻地沾附在頭髮，每一個小地方都不遺漏。

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4. 圓梳

圓梳可以分為兩款，一種是髮型師常在用的「全圓」梳，整把梳齒圓滾滾；另一種則是我們一般人較常使用的「半圓」梳，半圓形的梳齒，較好控制拿捏。圓梳的作用，主要是可以在吹整的時候，讓瀏海與髮尾呈現微微的彎度，髮型看起來更可愛，也更加地蓬鬆輕盈。

5. 按摩梳

每天生活這麼忙、這麼緊繃，（忙到頭皮發麻是也～）常常按摩頭頂的穴位，不僅可以幫助腦袋更清醒，還有紓解壓力的效果，更棒的是，能促進循環，讓頭皮毛囊更健康，這樣長出來的髮絲會更強韌，就不容易一直扁塌糗糗的。可以選擇齒梳粗又圓、有長短不同排列的按摩梳，想到就梳一下頭皮，原本的萎靡的精神一下子就來勁啦！

上面這5種梳子，妞妞有幾把呢？（其實一把都沒有？）（平常覺得用手指當梳子就夠了？！）像讓髮型美美、髮質好好，蓬蓬鬆鬆好柔亮，就從挑選最適合自己的梳子開始吧！

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