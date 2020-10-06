近日明顯感到秋意來臨，除早上出門上班能感受到陣陣涼風外，起床時亦明顯感到臉部肌肉變得繃緊與乾燥。為杜絕肌膚在轉季時出現缺水、敏感與脫皮變紅的情況，人們便需及時或預先為皮膚提供足夠的水分。

面膜可說是女生日常皮膚保養的必需品，但有些面膜卻十分昂貴，令愛用面膜的女生有點卻步。(petit_price_mariko@IG)

每逢轉季便有不少女生為皮膚保濕作好準備，趁着不少護膚品牌推出轉季優惠而大量囤積具「保濕」功用的護膚品，如：保濕精華、保濕乳液、保濕乳霜與保濕面膜等，面膜也屬於平日保養皮膚的必需品之一，使用速度甚為快，所以普遍女生也愛購買一些開架品牌，性價比高且能輕鬆負擔得起的面膜。

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【第2位】石澤研究所 毛穴撫子 米精華保濕面膜 10入 ︱售價：HK$46，平均HK$4.6一塊

毛穴撫子 米精華保濕面膜更曾獲得COSME大賞的2016上半年面膜第一名呢！(___sa.k__05@IG)

不少女星也愛用洗米水護膚，如IU（李知恩）與女神宋慧喬也愛這種「低成本」的護膚方式，而日本石澤研究所推出的美妝品牌-毛穴撫子，當中的米精華保濕面膜，便深受崇尚天然成分護膚的女生所擁戴。

這款米精華保濕面膜採用100％源自日本國產的大米精華，有效令乾燥的肌膚變得水潤飽滿，而毛孔與乾燥的紋理亦得以調整。產品更指明敏感肌與孕婦可每天放心使用，皆因產品無加入任何的人造香料、色素與化學元素等。產品當中更加入有機米糠發酵液成分，不少日本女生用後也說面膜的保濕力可持續到隔天，而面膜濕潤得來亦不會出現過份黏稠的情況。

【第1位】肌美精 超滲透3D面膜 （抗皺保濕）30ml x 4片 ︱售價：HK$59，平均HK$14.75一塊。

肌美精 超滲透3D面膜 （抗皺保濕）深受日本女生的歡迎。(hes2rt@IG)

女生選用面膜時，最令人沮喪的是面膜過大而出現不貼面的情況，但這款肌美精所推出的超滲透3D面膜卻是一款大受日本女生推薦的面膜，皆因面膜採用緊密貼合滲透設計，其3D立體形狀更全面覆蓋臉上每一個位置，為臉上的肌膚進行高保濕護理。

這款面膜添加肌美精獨有的「美肌緊緻成分Ex」配方成分，如：楊桃萃取物、薏仁萃取物、柚子神經醯胺與金盞花萃取物等，比起同等價錢的面膜有更高效用的肌膚調理與保濕功用。另外，面膜當中也加入「米發酵液」，令精華液可更快被肌膚吸收，不少用家分享用後感亦表示，只需要敷10分鐘時間，卸下面膜後便可感受皮膚變得滑嫩有彈力。