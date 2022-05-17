海港城優惠券│消費換高達$15000優惠券　低至半價歎美食、購物

【海港城Coupon】海港城作為名店集中地，一向都吸引不少女生消費。2022年5月16日至7月17日，海港城推出新一輪優惠券計劃，消費滿指定金額可獲指定的購物及美食優惠券，而每逢指定日子更可獲雙倍優惠券獎賞，最高可賺取 HK$15,000 優惠券！打算到海港城掃貨購物的女生記得留意海港城Coupon的換領方法。



海港城推出全新 REWARDING EVERY DAY 優惠券獎賞，2022年5月16日至7月17日期間，顧客於同日以指定電子付款方式消費每 HK$1,500 即可獲「HK$100 購物優惠券」、HK$100 美食優惠券」及「HK$50 美食優惠券」各 1 張，總值HK$250；而消費每 HK$5,000 更可額外獲贈「HK$500 購物優惠券」1 張，總值HK$750。另外，逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取HK$15,000 優惠券。

海港城Coupon│海港城推出全新 REWARDING EVERY DAY 優惠券獎賞（海港城）

海港城Coupon│海港城優惠券獎賞詳情：

每消費 HK$1,500（上限 HK$15,000）

每日獎賞：

HK$50 美食優惠券 x 1

HK$100 美食優惠券 x 1

HK$100 購物優惠券 x 1



星期二及星期日（雙倍獎賞）：

HK$50 美食優惠券 x 2

HK$100 美食優惠券 x 2

HK$100 購物優惠券 x 2



每消費 HK$5,000（上限 HK$50,000）

每日獎賞：

HK$50 美食優惠券 x 1

HK$100 美食優惠券 x 1

HK$100 購物優惠券 x 1

HK$500 購物優惠券 x 1



星期二及星期日（雙倍獎賞）：

HK$50 美食優惠券 x 2

HK$100 美食優惠券 x 2

HK$100 購物優惠券 x 2

HK$500 購物優惠券 x 2



海港城優惠券可於超過 360 間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至 67 折及餐飲半價優惠。當中包括：Valentino Beauty、Givenchy Beauty、L’Occitane、連卡佛百貨等品牌。另外，不少新加入參與商戶，例如：可持續時裝及生活品牌 STELLAM、紐約人氣簡約護膚品牌 MALIN+GOETZ、英國小眾首飾品牌 Monica Vinader等。

海港城Coupon│海港城優惠券可於超過 360 間海港城指定參與商戶使用（海港城）

餐龐方面，海港城多間新餐廳及高級食府均接受優惠券，例如有：著名酸菜魚品牌「姚姚酸菜魚」、韓國人氣過江龍Terrace in seaside、主打生酮無麩質食品的精品咖啡店 INFINTI C、i CREMERiA、千層蛋糕Lady M等，可以低至半價享受美食。

海港城Coupon│多間新餐廳及高級食府均接受優惠券（海港城）