一田購物優惠日2022│化妝品護膚品低至1折　15套抵買美妝套裝推介

撰文：陳婉珺
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【一田購物優惠日2022】半年一度的一田購物優惠日將於5月25日至6月7日舉行，一田大減價期間，逾萬件衣食住行好物低至1折發售。而除了日用品、家電等產品外，化妝品及護膚品都有優惠，逾320款護膚美妝套裝激減低至1折，包括有Estée Lauder、Shiseido等品牌。《01女生》就為大家精選了一田大減價2022抵買美妝套裝推介。

一田購物優惠日2022搜羅超過30個國際品牌，例如有Estée Lauder、Shiseido等，逾320款護膚美妝套裝低至1折激減發售。當中，原價HK$1,134的Estée Lauder皇牌修護賦活眼霜套裝49折後減至HK$545、Laneige水活細胞再生精華套裝由HK$864減至HK$480，就連原價HK$1,644的Dead Sea Premier化妝掃套裝都減至1折，只需HK$160就可以入手。

另外，一田購物優惠日2022還有逾50款「HK$500 有找」美白防曬護膚美妝套裝，不少不到HK$500就可以輕鬆入手，例如HK$430就可以買到Sofina潤白美肌防曬套裝。而其他抵買推介就有HK$760的Shiseido全天候感肌抗禦防曬乳液組合，1套8件，最平只需一件護膚品價錢就可以買到整套美妝套裝。

除了以上一田購物優惠日2022的美妝品套裝外，不少人氣美妝品牌都趁一田購物優惠日2022推出各大優惠美妝套裝，最平低至1折。當中包括：Sulwhasoo雪花秀、CLINIQUE、雪肌精、CANVAS等品牌，以下就為大家精選了其他10套抵買美妝套裝優惠。

▼▼▼【按圖看】一田購物優惠日2022│10套抵買美妝套裝▼▼▼

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一田購物優惠日2022 Q&A

一田購物優惠日2022的日期？

2022年5月25日至6月7日。

一田購物優惠日2022有什麼美妝優惠？

化妝品及護膚品都有優惠，逾320款護膚美妝套裝激減低至1折。

一田購物優惠日2022網購優惠低至24折　化妝品、護膚品激減$99起一田百貨美妝套裝限時減價　Estée Lauder、Sofina低至5折SOGO Thankful Week 2022掃貨攻略　15款$500以下美妝套裝推介海港城優惠券│消費換高達$15000優惠券　低至半價歎美食、購物時代廣場優惠券｜消費換高達$14000優惠券　半價買美妝電子現金券松本清香港觀塘APM首店開幕　3大新張優惠、獨家必買美妝推介The Korner女裝鞋｜限時年中減價優惠　樂福鞋、平底鞋低至半價
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