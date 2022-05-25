營養師推10款美白淡斑食物　西柚、檸檬能減低紫外線對肌膚的傷害

【美白淡斑｜美白食物最有效】白裡透紅光滑肌膚是女生們夢寐以求的膚色，特別是到了夏天，曬後容易變黑和出斑，大家都連忙發掘各式各樣的美白方法來保養白皙光滑好肌膚！與其將不同的保養品塗上臉，不如嘗試從飲食著手！《01女生》邀請了營養師為大家分享10大有助美白及減淡色斑的食品，讓女生們用天然方法白起來！



【美白淡斑｜美白食物最有效】白裡透紅光滑肌膚是女生們夢寐以求的膚色！（tracytschu＠IG）

《01女生》邀請了米施洛營養師Nichole Yeung為大家分享食物美白大法，營養師指出，食物中有幾種營養素能夠有助改善膚色質素，例如維他命B12、C、E有助通過抑制皮膚色素細胞，減少黑色素的產生量，從而減少色素沉澱，亦可以透過減慢或防止細胞損傷速度，修補復原受到破壞的細胞，改善膚色。

【美白淡斑｜美白食物最有效】營養師為大家分享10大有助美白及減淡色斑的食品，讓女生們用天然方法白起來！（aliaime＠IG）

「鋅」有助抑制酪氨酸酶活性，有效地減少黑色素的產生。另外，「胡蘿蔔素」亦可以幫助防止紫外線對我們的皮膚造成傷害 ，令我們的肌膚擁有更快的更新速度，同時能促進膠原蛋白的產生，調和皮膚色素。營養師就分享了10種食品幫助女生們調和皮膚色素，以達至美白效果及減淡色斑！

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如果想美白及減淡色斑，除了吃以上食品外，營養師也建議應避免吃高脂肪食品、經過加工的食物、酒精飲品及咖啡！

【美白淡斑方法｜美白食物】避免吃高脂肪食品

以油炸食品來做例子，營養師指出高溫會令維他命E和奧米加3等營養素變質，令女生無法吸收這些營養素，加上油炸食品中的飽和脂肪會增加炎症風險，若體內有過多炎症，代表會減少膠原蛋白的產生，從而導致皮膚暗沉。

美白淡斑方法｜避免吃高脂肪食品（Unsplash@Louis Hansel）

【美白淡斑方法｜美白食物】避免吃經過加工的食物

營養師指出，含有添加劑或防腐劑的食品會對身體內臟加重負荷，從而減慢黑色素從身體排出，若黑色素不斷在體內積聚，便會形成黑斑及令膚色變得暗沉的機會率大大增加！

美白淡斑方法｜避免吃經過加工的食物（Unsplash@aliet kitchen）

【美白淡斑方法｜美白食物】避免飲用酒精飲品及咖啡

營養師指出，酒精飲品及咖啡均具有祛水功效，若只飲用祛水飲品，但沒有攝取足夠水份，會容易出現缺水狀況，若皮膚長時間脫水，細胞會因缺水而萎縮或死亡，另外亦會導致有更多死皮積聚在皮膚表面，容易導致肌膚變得暗淡無光。

美白淡斑方法｜避免飲用酒精飲品及咖啡（Unsplash@Fahmi Fakhrudin）