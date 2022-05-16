卸妝和深層清潔都做足為何仍爆暗瘡、黑頭？做錯一洗臉步驟即爛面

每日做好潔臉卸妝，可是肌膚依然出現長痘、油脂分泌旺盛和粗糙顆粒？這篇就要告訴你正確的洗臉方式，做對以上膚況立即獲得改善！



5個洗面步驟一做錯容易引致爛面！姐妹們要注意啊~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 洗臉前洗手

手是接觸最多不同表面的部位，肉眼看不見的細菌比我們想象得多。用手直接洗臉就是把細菌往臉上帶，痘痘粉刺問題也跑不了。

2. 溫水洗臉最佳

不少人會在洗澡時順便洗臉，如果水溫偏高會帶走肌膚的皮脂和水分；水溫偏低則會使肌膚變得乾燥。建議使與體溫接近的水溫最佳。

3. 忘記清潔髮際線和鬢須兩側

這2個部位的皮脂分泌更為旺盛，若清潔不到位痘痘情況會變得嚴重。洗臉時不要懶一定要把每個部分清洗乾淨，避免潔臉產品和彩妝殘留在肌膚上。

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4. 不常更換毛巾

你的毛巾是不是長期掛在浴室內呢？還沒乾燥的毛巾在潮濕的浴室裏容易滋生細菌。切記毛巾一定要2天更換一次，而且放到能晾乾的地方。

5. 潔臉後立即擦保養品

洗臉後肌膚會快速的流失水分所以需要立即保養。給肌膚做好保濕和鎖水才不會使肌肉變得乾燥。

想要有個細嫩肌膚，以上5個要點一定要掌握起來。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】