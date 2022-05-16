卸妝和深層清潔都做足為何仍爆暗瘡、黑頭？做錯一洗臉步驟即爛面
撰文：Goody25
出版：更新：
每日做好潔臉卸妝，可是肌膚依然出現長痘、油脂分泌旺盛和粗糙顆粒？這篇就要告訴你正確的洗臉方式，做對以上膚況立即獲得改善！
5個洗面步驟一做錯容易引致爛面！姐妹們要注意啊~（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+6
1. 洗臉前洗手
手是接觸最多不同表面的部位，肉眼看不見的細菌比我們想象得多。用手直接洗臉就是把細菌往臉上帶，痘痘粉刺問題也跑不了。
2. 溫水洗臉最佳
不少人會在洗澡時順便洗臉，如果水溫偏高會帶走肌膚的皮脂和水分；水溫偏低則會使肌膚變得乾燥。建議使與體溫接近的水溫最佳。
3. 忘記清潔髮際線和鬢須兩側
這2個部位的皮脂分泌更為旺盛，若清潔不到位痘痘情況會變得嚴重。洗臉時不要懶一定要把每個部分清洗乾淨，避免潔臉產品和彩妝殘留在肌膚上。
同場加映：果酸煥膚｜皮膚醫生擊破酸類保養5大迷思 搽得多會令皮膚變薄？（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+15
4. 不常更換毛巾
你的毛巾是不是長期掛在浴室內呢？還沒乾燥的毛巾在潮濕的浴室裏容易滋生細菌。切記毛巾一定要2天更換一次，而且放到能晾乾的地方。
5. 潔臉後立即擦保養品
洗臉後肌膚會快速的流失水分所以需要立即保養。給肌膚做好保濕和鎖水才不會使肌肉變得乾燥。
想要有個細嫩肌膚，以上5個要點一定要掌握起來。
便秘吃什麼？日醫教DIY飲品3材料踢走便秘！須注意飲用時間及份量腋下肌膚暗沉令你不敢穿小背心示人？3招預防黒色素沉澱美白除臭豐胸方法｜鍾麗緹6分鐘收副乳豐胸運動：踢走拜拜肉、胸部秒變挺蘆薈膠10大隱藏用法 $25夏日必備 去角質修護暗瘡 止癢防蚊粉底液推薦2022｜5大夏天好用持久隱形妝感、高遮瑕、持妝24小時凱特王妃護膚｜6大平價保養法 生3胎仍超年輕！吃橄欖通便秘減肥
【本文獲「Goody25」授權轉載。】