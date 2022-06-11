眉型決定桃花運！5大眉毛分析：這天生吸渣男、旺人緣必修彎月眉

老是覺得感情不順遂，遇不到對的人，甚至總在感情裡受挫嗎？為了感情運持續求神問卜無效，或許問題出在你的眉型上！



老一輩總是強調，眉毛掌管著我們的面相，好的眉型不僅能招來好人緣，對於事業運、感情運的提升也有著間接性的關係～

若妳的情感生活找不到一個解答，那麼快快來審視一下專家指點五種眉型分析妳是哪一種！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5種眉型分析：

1. 斷眉

妳也是屬於「斷眉」特徵的女孩嗎？斷眉通常指的是眉毛中間有斷層，又或者眉毛前面濃後面淡的眉型，而擁有斷眉的男女，通常在性格的表現上較為絕情，在情路上較為坎坷，很容易因為自身的情感價值觀在關係中出現分歧，甚至有人說斷眉的人不只絕情寡義，甚至更容易出現薄緣、尤其眉色淡且斷眉的女子也要提防遇上負心漢，因此屬於這類眉型的人，可選擇用眉筆以野生線條感填補斷缺的眉毛，比起直接霧眉會更加自然有朝氣。

2. 剪刀眉

第二款感情地雷眉型則是＂剪刀眉＂！剪刀眉的主要特徵在於眉尾處有明顯的分岔，讓視覺上有著有兩條尾巴的錯覺～而這樣的眉型，不僅在面相學中是一大禁忌，擁有此眉型的人時常也顯露沒有自信、害怕在關係中突破，因此時常錯過好的姻緣、錯失合適的對象。在眉型的改善上，除了藉由修眉去調整眉型，也很推薦以眉雕的方式讓眉型重新定位。

3. 短眉

許多面相專家總說，短眉者最直接影響的就是財路，不易聚財、容易斷財，但不光只有這點，短眉者在婚姻感情方面也容易失意！許多擁有此眉型的男女，由於性格較為剛強、不好服軟，因此時常面臨夫妻關系冷淡、情感面孤單不美滿的狀況。彩妝師便建議，眉毛短者一定要藉由畫眉將眉毛長度延伸至與眼睛平行，不只能改善五官上的聚焦感，也能使整體氣質更加親和。

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4. 彎月眉

再來第四種要討論的眉型就是「彎月眉」！妳一定會好奇，為什麼彩妝師總是喜歡將眉型化成彎月眉，甚至彎月眉已成為女性打理眉型的首選呢？其原因不只與修飾五官有關，更藏著情感運的面相基因！眉型圓潤者會給人親合、圓滑好相處的感受，甚至藉由畫法的處理，模糊眉峰的菱角感，更能增加異性的好感度，也是桃花眼的必備元素呢～

5.眉心距離短

除了眉型之外，眉毛的比例與位置也很重要！不光是前面提到的眉毛不可以短過於眼睛，兩邊眉毛中間的眉心距離也不能太近！眉心距離太短的人，往往運勢不佳，容易給人過於鑽牛角尖、固執的感受，甚至面對感情時時常面臨懷疑、猜忌的心理戰，進而在婚姻感情裡挫敗。下次修眉時，別忘了同時留意眉心間的距離，對於妝容的好感度也會同步提升。

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