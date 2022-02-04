狐狸精出沒注意！七師傅教正印分狐妖相　2招防小三令伴侶愛回家

我在《七救星 》節目中主持了一個驅狐妖的儀式，大家才知道原來一不小心是會被狐妖附身的，繼而做了很多令自己後悔的錯事。當然被妖看上，也有一些原因，放心，我會教大家避免及化解的。

文：七仙羽（知名風水師、香港七星派風水學會會長）



狐妖相：不自覺地邪眼發姣

狐妖是甚麼？在中國神話中，是由狐狸修成的神仙，來到人間化為人形，與凡人接觸。其中最出名的就是《封神演義 》中惡名遠播的商紂王愛妃，妲己。相傳妲己是九尾靈狐化身，迷惑紂王，令他荒淫無度，最後國破家亡。

七仙羽教你認清狐妖相，2招防小三。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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狐妖形態萬千，修行的人就能看穿。如果一個人被狐妖附身，會有挑起眼看人，眼有邪氣，樣子不正氣，一見到男人就會不知不覺地「發姣 」的特徵，被附的人多數也沒法自控的。

容易招惹狐妖的人，一般身上有不少紅點，如胸口及屁股位置特別多，就要特別小心了。後天也是很大影響的，要知道世上所有事皆有緣份，今世會遇上狐妖，也是上世註定的。

作法為狐妖 修得功德 修成狐仙

不瞞你說，其實被狐妖附身的人比你想像中多很多，想靠自己驅走是不可能的，一定是要靠風水師傅幫忙收拾的。

一般來說，我會為求助者作法，幫狐妖超渡，念經為它製造功德，讓狐妖找一個地方自己修煉，不再借用凡人之身，就能慢慢修成狐仙了，不再為害人間。

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內心正直抗狐妖

如果是伴侶遇上被狐妖附身的第三者，也是很危險的。可以跟着我的建議防一防第三者。在家中放置金剛柱，有助化小三，亦可放一隻開過光的雞形擺設在家中指定位置，防止爛桃花埋身。最後，在家的西北位，放一張你們的親密合照或全家福，對方就會很愛回家。

不過也不用太過憂心，只要保持內心正直，也是有助抗狐妖的。大部分的第三者，亦是有狐妖纏身，如果是心中正氣，不會刻意埋別人的老公身，心中時常警惕，狐妖就不容易附身了。

七師傅贈你幾句：

我們將破壞別人婚姻的第三者稱為「 小三 」、「 狐狸精 」，不論哪個名字，都是不光彩的稱呼，師傅希望你們都能為人正直，不要做傷害別人的事。

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《七師傅愛你——師傅乜都知》書本封面

書名：七師傅愛你——師傅乜都知

作者簡介：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】