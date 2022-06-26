睡眠面膜正確用法拆解　5大2022好用保濕Sleeping Mask推薦

【睡眠面膜用法／Sleeping Mask推薦2022】除了傳統的紙面膜及水洗面膜外，近年美妝界亦興起了睡眠面膜(Sleeping Mask)的熱潮，睡眠面膜標榜塗上後便可以睡覺，待第二天醒來洗掉便可有敷面膜的護膚效果，因此成為了懶惰女生的懶人恩物。《01女生》以下就為女生們整合了睡眠面膜的正確用法及5款好用Sleeping Mask推薦。



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睡眠面膜正確用法

睡眠面膜的滋潤度高，為免出現營養過盛而生暗瘡或油脂粒的情況，一星期使用2至3次便可。而使用睡眠面膜前，女生們可按照日常的護膚程序塗上爽膚水、精華、眼霜、面霜，最後一步才塗上睡眠面膜過夜，待第二天早上睡醒洗掉即可。

部分女生會誤以為睡眠面膜滋潤度高，可以直接替代面霜，不過由於睡眠面膜的成分與面霜不同，睡眠面膜的營養一般都較面霜低，長遠而言不能替代面霜使用。另外，油肌女生如果擔心睡眠面膜敷過夜會令肌膚更油膩，可以不要將睡眠面膜塗得太過厚重，或者亦可以在敷了30分鐘吸收後洗掉才睡覺。

【睡眠面膜用法／Sleeping Mask推薦】睡眠面膜成為了懶惰女生的懶人恩物。（gettyimages）

5款好用睡眠面膜Sleeping Mask推薦



睡眠面膜Sleeping Mask推薦│LANEIGE 水亮補濕睡眠面膜

LANEIGE水亮補濕睡眠面膜是睡眠面膜的始祖，全球累積銷量超越20億瓶，非常具有人氣。LANEIGE水亮補濕睡眠面膜含有益生菌複合物 Probiotics、角鯊烷、以及7大溫和低敏配方，塗上後可於夜間黃金修復期，重啟肌膚防禦力，並同時潤澤肌膚，平衡益膚微生態。

【睡眠面膜用法／Sleeping Mask推薦】LANEIGE 水亮補濕睡眠面膜

睡眠面膜Sleeping Mask推薦│Fresh 玫瑰深層保濕睡眠面膜

Fresh 玫瑰深層保濕睡眠面膜是兩步修護面膜，第一步先使用琥珀色調、觸感清涼的啫喱狀精華液以具鎮靜作用的玫瑰水灌注肌膚；第二步就塗上水潤霜狀面膜形成一層保濕層，透過月見草萃取鎖住水分，第二早醒來就有保充水份的效果。

【睡眠面膜用法／Sleeping Mask推薦】Fresh 玫瑰深層保濕睡眠面膜

睡眠面膜Sleeping Mask推薦│雪花秀 與潤面膜

雪花秀的與潤面膜利用韓方傳統草本睡眠面膜源源滋潤肌膚，配方蘊含紅棗及紅石榴精萃，有抗氧功效，可鞏固肌膚的保護屏障，可於一夜補充水份及養分，預防水份流失，翌日早上以和暖清水潔面，肌膚即會回復神采。

【睡眠面膜用法／Sleeping Mask推薦】雪花秀 與潤面膜

睡眠面膜Sleeping Mask推薦│Kiehl’s 特效晚間保濕面膜

Kiehl’s的特效保濕系列一向好評如潮，而特效晚間保濕面膜更是以舒緩修復 24小時水潤為賣點，蘊含10.5%的優質橄欖油和葡萄醣蛋白，穩定保濕屏障，加強抵禦外來侵害，同時有助防止水分在夜間流失，並提高肌膚保濕能力。此外，更不含有機矽、香料、染料和礦物油，適合敏感肌。

【睡眠面膜用法／Sleeping Mask推薦】Kiehl’s 特效晚間保濕面膜

睡眠面膜Sleeping Mask推薦│Aesop 昇華滋養夜晚面膜

Aesop的昇華滋養夜晚面膜主要成分為維他命C磷酸酯鈉、乳香、鎖水磁石，含豐富維他命 B、C、E、F，為肌膚提供高效的持久保濕，同時有助於維持肌膚平衡狀態，質感輕盈，適合中性至乾性、缺水、黯沉或疲憊的肌膚類型。如需發揮最佳效果，可整夜敷用，在早晨進行例行清潔時洗淨。