護膚｜UrCosme睡眠面膜10大推介　加強鎖水5大貼士使用前多做一步

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-04 20:00

保濕｜睡眠面膜（Sleeping Mask）適合懶女生護膚，睡前將面膜敷上，便可倒頭大睡同時滋潤保濕皮膚，方便至極。台灣Urcosme公布睡眠面膜10大排行榜，Aesop、LANEIGE等面膜也上榜，用家評價如何？睡眠面膜5 個使用小貼士，可令保濕鎖水效果更明顯。

睡眠面膜（Sleeping Mask）｜睡眠面膜適合懶女生使用，睡覺同時護膚；台灣Urcosme公布最新睡眠面膜10大排行榜，當中不乏為人熟悉的Aesop、LANEIGE等品牌出品。(innisfreeofficial@Instagram)

Urcosme 10大睡眠面膜推介

睡眠面膜使用方便，睡覺同時保濕肌膚，有些睡眠面膜更附帶舒緩功效，鎮靜皮膚，不少女生都愛使用。不過，有女生擔心質地過於黏膩，會弄髒枕頭套等原因而卻步。Urcosme睡眠面膜10大排行榜，大部份上榜產品獲用家好評，指吸收快，不黏膩，早上起床時，出油明顯減少，有用家指本來擔心自己混合肌偏油，但用後也沒大問題。

▼▼▼按圖看Urcosme最新睡眠面膜10大排行榜及用家評價，哪款獲用家評價可紓緩痘痘傷口？有一款用家指可當晚霜使用▼▼▼

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LANEIGE出品佔3個排名？

上榜排第4位的Za晚安水水透亮保濕霜，主打一物兩用，於化妝水步驟後薄塗當作晚霜又又或以睡眠面膜使用皆可。 LANEIGE就有3款產品上榜，其中一款排第1位，水亮補濕睡眠面膜，用家讚快吸收與保濕功效強，但已停產，而LANEIGE 今年初推出升級版，新配方增加保濕成份，更滋潤，則排行榜排第3，用家評價用後臉色變透亮。

睡眠面膜使用小貼士： 睡前 30分鐘用

要如何用才有更好鎖水保濕效果？其實，睡眠面膜毋須用得太頻密，每週2至3次即可，使用前後應徹底清潔皮膚，否則容易出現毛孔堵塞，後續護膚品不吸收； 《01女生》綜合5大使用貼士，究竟冷藏後用是否更好？如何令上妝時更貼服？

▼▼▼按圖看5個睡眠面膜使用小貼士，冷藏後再使用鎖水效果會更滋潤吸收？▼▼▼

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