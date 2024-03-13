石頭瘡解決方法｜醫生揭3成因及5食物杜絕石頭瘡！搽牙膏消紅腫？

石頭瘡7大解決方法！你知道石頭瘡成因嗎？想解決惱人的石頭瘡？以為坊間塗牙膏在石頭瘡上可以消腫是有效？《01女生》為大家整合「3大石頭瘡成因」、「7大解決石頭瘡方法」與「5大改善石頭瘡食物」，助大家一一撃退難看的石頭瘡。



【石頭瘡解決方法／石頭瘡成因／暗瘡】油脂分泌過盛、角質堆積過厚令皮膚長出暗瘡，甚至石頭瘡。石頭瘡較暗瘡難對付，令臉部出現高低凹凸不平，按下去硬硬卻沒有膿頭的囊腫。（drplinus＠IG)

暗瘡｜石頭瘡形成3大成因 不常更換清潔面部用品 愛擠暗瘡？

油脂分泌過盛、角質堆積過厚令皮膚長出暗瘡，甚至石頭瘡。石頭瘡較暗瘡難對付，令臉部出現高低凹凸不平，按下去硬硬卻沒有膿頭的囊腫，影響外觀。想解決暗瘡和石頭瘡的問題，第一步要先了解甚麼是石頭瘡？是甚麼原因令皮膚出現石頭瘡？就此《01女生》記者向內外全科鄭清穗醫生諮詢，形成石頭瘡的3大成因，讓受石頭瘡困擾的女生們，都能夠對症下藥去好好撃退掉石頭瘡。

內外全科鄭清穗醫生指出石頭瘡是較嚴重的聚合性痤瘡，形狀比一般痤瘡大，按下去像是硬的石頭，俗稱「石頭瘡」，而醫學上沒有這個名詞。石頭瘡通常是皮膚感染暗瘡菌令皮脂腺發炎；石頭瘡情況嚴重的話會感染其他皮脂腺，令石頭瘡發炎範圍擴大，而白血球較難到逹這個位置來對付暗瘡菌，所以發炎位置較深入的皮脂腺會形成結節，結節令白血球更難進入去清理，形成石頭瘡。

鄭醫生提到石頭瘡通常由以下的3大成因所導致：

石頭瘡成因一、內分泌失調

當體內荷爾蒙失衡，會引致皮膚油脂分泌得更旺盛。長期無法排走皮膚上的角質污垢，便有機會引起發炎長出石頭瘡。另外，不良的日常習慣及生活作息如：經常熬夜、吃刺激性食物、睡眠質素欠佳也會影響體內分泌的平衡。

【石頭瘡解決方法／石頭瘡成因／暗瘡】內外全科鄭清穗醫生指出石頭瘡是較嚴重的聚合性痤瘡，形狀比一般痤瘡大，按下去像是硬的石頭，俗稱石頭瘡。(bfstar.co.kr)

石頭瘡成因二、皮膚細菌感染

日常不良習慣，例如：慣性會擠暗瘡、不經常更換清潔面部用品丶長期不清潔面部，然後接觸到毛孔發炎的位置，便有機會演變成石頭瘡。

石頭瘡成因三、毛孔閉塞

疫情下無奈需要長時間配戴口罩，讓臉部的油脂分泌較日常的更多，而油脂分泌過盛，引致毛孔閉塞令污垢無法正常排出。如果沒有定期做去角質護理保養去疏通毛孔，問題便愈見嚴重，令毛孔閉塞情況更明顯。

【石頭瘡解決方法／石頭瘡成因／暗瘡】臉部長出暗瘡、石頭瘡有礙觀瞻，時間一久更會在臉上造成色素沉澱，形成暗瘡印；毛孔也會因暗瘡、石頭瘡問題而變得粗大。(innisfreeofficial@IG)

【石頭瘡解決方法／石頭瘡成因／暗瘡】解決石頭瘡7大有效方法 有一個方法零成本？

臉部長出暗瘡、石頭瘡有礙觀瞻，時間一久更會在臉上造成色素沉澱，形成暗瘡印；毛孔也會因暗瘡、石頭瘡問題而變得粗大。了解臉部為何會長出石頭瘡後，便需要對症下症改善暗瘡問題。內外全科鄭清穗醫生便建議出「7大解決石頭瘡方法」，有一個方法更是零成本？

石頭瘡解決方法｜1. 定期做去角質療程

石頭瘡解決方法｜2. 避免食刺激性的食物

石頭瘡解決方法｜3. 適當的皮膚清潔



▼▼▼【按圖看】解決石頭瘡7大有效方法：每日清潔皮膚以及更換口罩，減低感染機會？這個方法更是零成本？▼▼▼

+ 2

【石頭瘡解決方法／石頭瘡成因／暗瘡】去石頭瘡迷思可塗牙膏、放血？

坊間不少女生為解決石頭瘡問題，而不斷發掘出解決石頭瘡的偏方，例如：牙膏塗石頭瘡可令石頭瘡消腫、石頭瘡很紅腫可以靠「放血」解決？就此《01女生》記者向內外全科鄭清穗醫生諮詢有關偏方是否可行。

鄭醫指出牙膏含有過氧化物、梳打粉及薄荷腦成分，的確可抗舒緩皮膚發炎，但牙膏的pH值較肌膚所需要的數值較高，加上牙膏有其他化學成分如漂白劑，有機會會刺激皮膚，引起皮膚敏感等皮膚問題，所以不建議用這個方法去處理石頭瘡。

【石頭瘡解決方法／石頭瘡成因／暗瘡】坊間不少女生為解決石頭瘡問題，而不斷發掘出解決石頭瘡的偏方，例如：牙膏塗石頭瘡可令石頭瘡消腫、石頭瘡很紅腫可以靠「放血」解決？(ahc.global@IG)

石頭瘡解決方法｜5大食物改善石頭瘡：

對於毛孔閉合的石頭瘡而言，放血會令白血球或藥物因壓力太大而進入不到發炎的地方去消炎。但的確需要在一個經消毒，以及無菌的環境下進行，自行處理的話，有機會在過程中感染細菌令問題嚴重，甚至形成疤痕。若希望以「放血」形式減輕石頭瘡的壓力，建議尋找醫生去處理。不過想解決石頭瘡，其實還可以進行以下5款食物，減少皮膚出現石頭瘡的機會。

▼▼▼【按圖看】石頭瘡解決方法｜5大食物可改善石頭瘡！！！▼▼▼

【石頭瘡解決方法Q&A】

Vigour皮膚管理專家 調制專屬你的石頭瘡Facial

醫學上，口服A酸、荷爾蒙藥、抗生素等常見暗瘡藥，都會用於對付石頭瘡。不過這些口服藥副作用卻不少，包括最普遍出現的皮膚乾燥、脫皮、口腔及鼻腔乾燥、唇炎等等。如果你想擺脫藥物依賴，Vigour皮膚管理專家採用量膚訂制的「雞尾酒療程」，治療師幫你調制專屬於你的Facial細節，高效急救石頭瘡困擾，重建水油平衡，減低復發風險。

石頭瘡Cocktail療程：5大頂級療程組合

石頭瘡特別容易演變成凹凸洞、留疤，因為它發炎較嚴重、深入底層，肌膚復原時間長，因此治理上十分講求先後次序。

首要任務是儘快消除發炎情況，然後再處理油脂分泌旺盛、痤瘡桿菌失衡、角質層肥厚的問題，最後是協助肌膚修復，增厚膠原層，建立更健康的保護屏障。以上步驟，Vgiour治療師會按照實際膚況，輔以全球頂尖VISIA智能皮膚分析儀，看清楚肌底油脂分佈、痤瘡桿菌水平、水合水平等等，為客人調制擊退石頭瘡的最佳組合，當中有以下5大標配療程。

石頭瘡醫美療程1. Lumenis Stellar M22強效脈衝光

近年成為醫美大熱的強效脈衝光最新代Stellar M22，又叫光子嫩膚。它的特點是配備9種專利濾片ExpertFilters™，當中最新升級的「Acne痤瘡粉刺濾鏡」有效即時抑制引致石頭瘡的痤瘡桿菌、消炎，並調節過份活躍的皮脂分泌，收細石頭瘡，消炎消腫後，石頭瘡便得以代謝。

另外，同屬新升級的「Vascular血管濾鏡」專門針對微絲血管擴張，可擊退炎症反應下增生的多餘血管，減低石頭瘡後留下痘印的風險。

石頭瘡醫美療程2. Glow Peel Pro

Vigour引入升級活肌嫩膚Glow Peel Pro，最大特點是共有3款精華液，體貼時時轉變的肌膚需要。配合專利水渦流技術，負壓真空吸力一邊清除平日難以潔淨的毛孔堵塞物、一邊導入醫學級精華修護。

石頭瘡適用「毛孔平衡淨化精華液」，成份中的水楊酸能夠疏通毛孔，另外牛至精油能高效消炎抗菌、舒緩鎮靜肌膚，改善「暗瘡體質」，它是比茶樹精油抗菌功效更好的一款天然抗痘消炎成份。

石頭瘡醫美療程3. Hollywood Spectra

全球三大醫學美容激光生產商之一Lutronic的Hollywood Spectra，又稱「Hollywood女神光」，革命性設計出「雙光震」專利科技，當中的「碳粉激光」能夠瓦解油性肌膚的厚厚角質層，清除粉刺，同時具有收細毛孔的效果，適合石頭瘡肌膚。

碳粉的黑色素會在吸收激光能量後爆破，霧化的碳粉滲入老廢角質層，斷開角質之間的連結，使表皮角質污垢脫落，連帶減少油脂，具有殺菌、活膚的效果。

石頭瘡醫美療程4. 醫學果酸煥膚

石頭瘡體質人士，需要重點解決毛孔堵塞、角質肥厚的問題，才杜絕皮脂腺發炎（石頭瘡成因）。

Vigour引入革命性醫學級煥膚，以多種果酸以及高濃度醫學成份（30%至40%），增厚活性皮層，潔淨角質層，形成健康的屏障。療程中採用美國研製專利AHAs植物因子，加快肌膚新陳代謝的速度，減少老廢角質積聚。

果酸煥膚比物理煥膚更溫和，Vigour採用的複合配方能同時處理暗沉、毛孔粗大、皮膚粗糙等問題。因壓力大、荷爾蒙失調，或基因遺傳的石頭瘡體質，建議可納入為定期保養療程，以維持細胞正常更新，解決角質代謝異常。

石頭瘡醫美療程5. sMTS幹細胞嬰兒水晶針療程

石頭瘡的肌膚問題，包括出油、敏感、容易發炎等特質，都源於「肌膚保護屏障受損＋水油不平衡」，最適合這款來自韓國的sMTS幹細胞嬰兒針療程。它屬於無針、無創，媲美針劑的20倍滲透力和速度，導入多種高濃度營養成份，適用於調節水油失衡狀態，緩和過敏反應。

嬰兒針又叫水晶針，當中有兩種重要的修護成份：MS－EGF 表皮生長因子（寡肽-1），它份子量小、滲透力較強，較一般EGF（表皮生長因子）更能促進細胞重生，改善「皮膚差」的源頭。另外一款重要成份是PDRN再生因子，它能增加真皮內的纖維母細胞，促進皮膚和組織再生，修復受損肌膚，對發炎嚴重的石頭瘡特別有效。

其他重要成份包括大小份子透明質酸、高效美白精華、15種保濕成份、維他命C、維他命E等等，是其中一款「最百搭」的急救療程！

Vigour皮膚管理專家，全市3間分店位於銅鑼灣、尖沙咀美麗華及旺角朗豪坊，只提供歐盟CE、美國FDA認證或備受國際認可的頂級醫美療程，由儀器至配件及修護精華成份，皆正廠正貨，是各大廠商認可的指定合作醫美中心。

步入客製化智能護膚的新時代，Vigour經驗治療師專注於客人的肌膚需要，對症下藥，制訂符合預算的治療方案，絕不推銷多餘療程，也不會忽視客人的初衷需要，高效解決人人不同的肌膚煩惱！

Lumenis第八代Stellar M22光子嫩膚

https://www.vigour.com.hk/m22

升級活肌嫩膚Glow Peel Pro

https://www.vigour.com.hk/glowpeelpro

Hollywood Spectra®雙光震嫩膚去斑

https://www.vigour.com.hk/hollywoodspectra

革命性醫學果酸煥膚療程

https://www.evrbeauty.com/skinpeel

sMTS幹細胞嬰兒針

https://www.evrbeauty.com/smts