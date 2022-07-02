抗衰老眼霜｜13款安全功效顯著　$1XX NIVEA媲美ESTEE LAUDER？

抗衰老眼霜｜眼部肌膚是全身皮膚最薄弱的位置，只有約0.5毫米左右的厚度，需要嚴選安全有效的眼霜修護。

水中銀（國際）生物科技有限公司曾就市面上24款暢銷抗衰老眼霜樣本進行檢測，並選出13款評為安全及功效顯著的眼霜，測試結果發現價錢與功效未必成正比。



水中銀選出13款評為安全及功效顯著的眼霜。（esteelauder_hk）

13款安全抗衰老眼霜

從眼下無聲無息地出現了第一道細紋開始，皮膚便開始提醒著踏入25歲的女生要注意抗衰老的保養。

水中銀從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏及萬寧選購了16個品牌，共 24款抗衰老眼霜樣本作產品安全檢測，包括了國際知名品牌如Avène、Estee Lauder、Lanegie、NIVEA、Vichy、Shiseido等，從中挑選出13款評為安全及功效顯著的眼霜，包含開架與專櫃品牌，最低價只為$134，為高性價比之選。

▼▼▼水中銀實測的抗衰老眼霜安全清單中不乏開架品牌，價錢親民，效果媲美專櫃品牌。▼▼▼

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就抗衰老效果比較而言，於20個綠魚樣本當中， 13個樣本 (65%) 評為功效顯著，7個樣本 (35%) 評為功效不顯著。

高價樣本：價格在24.9港元/毫升或以上的6個綠魚樣本中， 3個 (50%) 評為功效顯著，3個 (50%) 評為功效不顯著；

中價樣本：價格範圍在14.8港幣/毫升至24.9港幣/毫升的8個綠魚樣本中， 5個 (62.5%) 評為功效顯著，3個 (37.5%) 評為功效不顯著；

低價樣本：價格在14.8港幣/毫升或以下的6個綠魚樣本中，5個 (83.3%) 評功效顯著，1個 (16.7%) 評為功效不顯著。

總括而言，零售價格與功效不一定成正比，比較發現價錢較便宜的產品亦可有顯著的抗衰老效能，低價綠魚樣本功效表現較為優勝，超過8成樣本被評為功效顯著。