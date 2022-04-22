月經痛嚴重起來會不孕？英教授：經痛痛苦程度跟瀕死一樣或致不孕

【月經痛／經痛】相信每個女生都曾經歷生理痛，簡真是「生不如死」。由於男生從不遭受如此痛苦，往往都會低估經痛的痛苦程度，甚至認為「有沒有那麼誇張？！」絕對沒有誇大，英國曾有一個研究指出極級經痛的痛楚跟心臟病病發完全一樣，因此絕對不能輕視經痛的程度，研究亦指出經痛嚴重起來絕對有機會造成不孕。



【月經痛／經痛】男生從不遭受如此痛苦，往往都會低估經痛的痛苦程度，甚至認為「有沒有那麼誇張？！」（《男生必看！女生來大姨媽到底什麼感受？》劇照）

英國倫敦大學學院曾經對於經痛進行研究，結果發現極級經痛跟心臟病病發相約，倫敦大學學院生殖系教授John Guillebaud更把經痛跟瀕死的經歷比較，一直深受經痛之苦的女性，同時更有近2倍的機率患上心臟病、心絞痛和心臟衰竭，而40歲以下的女性更高達3倍，因此經痛甚至會造成不孕。

John Guillebaud教授表示：「由於男性不會遭受這種痛苦，往往低估了女性經痛的痛苦程度。有些女醫生以為自己能忍受，病人亦能同樣忍受到。女性經痛時應被照顧，正如其他病痛一樣。」

【月經痛／經痛】英國倫敦大學學院曾經對於經痛進行研究，結果發現極級經痛跟心臟病病發相若。（《少女情懷總是M》劇照）

另外，根據《每日郵報》報導，子宮內膜異位跟心臟病有密切關係，由於子宮內膜異位而需切除子宮及卵巢，有機會讓更年期提前發生，從而增加患上心臟疾病的風險。「子宮內膜異位」即是宮內膜生長在子宮腔以外，若果長在卵巢內即是外界所指的「朱古力瘤」，而子宮外生的成因，有機會是月經逆流、自體免疫缺損等，最常見的情況正是經痛，甚至會有30%-50%不孕的機率。

【月經痛／經痛】子宮內膜異位而需切除子宮及卵巢，有機會讓更年期提前發生，從而增加患上心臟疾病的風險。（《想見你》劇照）

情趣用品品牌Womanizer一項情緒調查，訪問了來自26個國家的470名有月經女士，結果發現三分之二的受訪者曾經因為嚴重的經痛而想請病假，但最終只有三分之一人真的實行，因為有52%受訪者同意「月經假期不被社會接受」的信念持續存在，47%受訪者就擔心僱主不會接受經痛作為有效的請假理由，40%受訪者表示她們太忙或者有重要工作。香港性學家鄧守愛表示，在香港，月經不請病假的原因主要是因為文化，「女性擔心請病假可能會導致被僱主歧視，並在工作場所為她們製造其他障礙。」

【月經痛／經痛】情緒調查發現三分之二的受訪者曾經因為嚴重的經痛而想請病假。（unsplash@Jonathan Borba）

其實近年開始有不少國家都漸漸推出「月經假期」，不過在香港未算是普遍。早於2013年台灣已經透過修改「性別工作平等法」的部分條文，所有女性員工都有權請一天每月例假，而且毋須出示醫生證明，僱主亦不能因員工請例假而作出任何不平等方式對待。

另外港人家鄉「日本」完全是月經假「始祖」，早於1947年已通過法例，讓廣大女性享有月經假的權利。至於南韓的《勞動標準法案》已標明女性，不論是學生還是兼職都可享有每月一天的例假，若果選擇不放，僱主需支付額外工資。未知香港何時都能推出月經假，讓女生月經時感不適都能在家休養。

【月經痛／經痛】其實近年開始有不少國家都漸漸推出「月經假期」，不過在香港未算是普遍。（photoAC）