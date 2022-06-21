月經痛｜分清原發性或續發性經痛對症下藥　3個習慣預防生理痛

經痛，是幾乎每個女生在月事期間會面對的大難題。面對經痛，你是不是一律以止痛藥解決呢？



經痛可以分成2大類：原發性經痛和續發性經痛，好好認識之後才選擇治療的方法。

快了解經痛的2大類型和3個預防經痛的日常習慣吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

原發性經痛

40%的女性都患有此類經痛。原因是子宮內膜細胞所釋放的前列腺素讓子宮內壁強烈收縮產生的疼痛感。一般疼痛的位置會在下腹並且可能伴隨疲倦、眩暈、頭疼或噁心。它屬於輕微疼痛，只要多休息就能獲得改善。若有必要可以熱敷或者服用止痛藥。

續發性經痛

它的情況和原發性經痛相當相似，但它在月事前就會開始疼痛而且疼痛感較為嚴重。有此症狀的女性，切記安排和婦科醫生做個檢查，因為這可能是子宮卵巢病變、骨盆腔發炎或子宮內膜移位等問題導致。

女孩們，若你想改善經痛以下3個原則執行起來。每日堅持就會逐日改善。



1. 舒緩經痛飲食法

飲食決定是影響身體的主要元素。攝取大量高糖、高鹽和脂肪的人更容易出現經痛，所以少吃為妙。此外，多補充鎂離子有幫助子宮內膜放鬆。在生理期，可以多喝含有豐富鎂的紅豆湯舒緩。鎂含量高的食物有腰果、南瓜籽、黑朱古力、菠菜等等都可以多攝取。

相關文章：經痛｜吃高鈣食物黑朱古力可減緩經痛？細數5大飲食法寶必知禁忌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

2.規律運動

適量的運動可以舒緩身心壓力和調節荷爾蒙的變化。每周進行3次的有氧運動即可。運動新手可以嘗試快走30分鐘以上。

3. 保持愉悅的心情

沒有錯，要舒緩經痛保持愉快的心情很重要。心理和身理2者是互相影響，當壓力大時經痛會加重。因此，保持一個好心情時預防經痛的妙招。

以上3個方法都是老事重談，這意味著我們的身體需要的很簡單，維持良好的飲食和生活習慣就不會虧待我們。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】