暗瘡｜台女日食蕃薯30日由爛臉變雞蛋肌　營養師：搞錯份量易肥

暗瘡｜相信不少女生都曾受暗瘡而煩惱，明明護膚步驟都做足但是仍然會出現新的暗瘡。其實暗瘡在醫學上統稱「痤瘡」：青春痘是指發炎的痘痘比如丘疹、膿包、結節、囊腫、孢子菌等；粉刺指的是黑頭粉刺、白頭粉刺；最後暗瘡指的是痘痘長出來之前潛在皮下毛囊裡肉眼看不到的堵塞物。



暗瘡的滋生的原因是內分泌失調時會不斷刺激皮脂腺，皮脂腺瘋狂的分泌油脂堆積在毛囊裡，當新陳代謝不足時容易在毛囊裡形成堵塞物，這時就會形成暗瘡。人的臉部約2-3萬個毛囊，若果有10%的毛囊堵塞，那麼就會有機會存在2千至3千個粉刺，潛伏在皮下慢慢的發育，使痘痘不停反覆長出來。有一名台灣女生在討論區分享了一個「另類冶暗瘡法」，她使用這個方法成功激退暗瘡問題？

女生一直深受暗瘡的困擾，多年間曾經求醫吃藥擦藥卻一直未有好轉，直到有次她在網上查閱某些資訊，無意看到「番薯」有助排毒的文章，她抱著一試心態及希望幫助排便順暢兼減肥，不料卻有驚人效果出現！到底女生為何單靠進食番薯成功讓皮膚變好呢？另外《01女生》記者亦詢問了專業營養師，一起來看過究竟吧！

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會) 「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。（受訪者 提供）

女生自開始後每天都會進食2條蒸番薯代替正餐，她表示自從進食番薯後經常放屁，且排便方便有明顯的改善。進食短短一個月皮膚竟然有好轉的情況，雖然未完全康復，但原先發炎的地方有明顯改善，只餘下部份的暗瘡印。不少網民看到後都表示從未聽過番薯可以改善暗瘡，但透過女生的真人實測後感到十分神奇，紛紛都表示要一試。不過提醒大家「番薯醫暗瘡」從未有科學及醫學根據，因此最好請教醫生的意見！

暗瘡｜女生自開始後每天都會進食2條蒸番薯代替正餐，她表示自從進食番薯後經常放屁，且排便方便有明顯的改善。（Dcard討好區）

暗瘡｜番薯營養成份有助壓制暗瘡



營養師表示，番薯的成份確是有助改善膚質，番薯具豐富的維他命B雜。由於維他命B雜是有助促進新陳代謝及減低紫外線對皮膚的傷害，且控制皮膚的油脂分泌。當皮膚油脂分泌有助控制情況下，就能夠減低暗瘡出現的問題。另外，番薯亦有豐富的維他命A，而維他命A是一種抗氧化的營養，有助提高皮膚的抗氧化能力，減低細菌入侵的機會。

暗瘡｜番薯營養成份有助壓制暗瘡（unsplash@louishansel）

此外，番薯膳食纖維較高，因此在排便方面變得暢通。當身體沒有聚積過多廢物時，就會減低出現任何的皮膚問題。

暗瘡｜一天進食番薯的份量



不少人指出番薯具有糖分，但營養師指出番薯的糖分是一種天然成份，因此進食時毋須過分擔心。不過她建議進食時避免購買一些加工過的番薯，這些是有額外添加糖分。再者，它是一種澱粉質的食物，大家進食時都盡量控制份量維持在1個正常大小的番薯，完全是一般女生的正常份量。不過番薯容易不知不覺進食多了，如同攝取過量的澱粉質。

暗瘡｜一天進食番薯的份量（unsplash@Juno Jo）

暗瘡｜防暗瘡食物



除了番薯之外，營養師建議暗瘡肌人士可選購一些維他命C較豐富的食物，如香橙、奇異果、蕃茄及燈籠椒等等。由於維他命C具抗氧化的能力，減低皮膚黑色素沉澱及雀斑出現，亦能夠增生皮膚的膠原蛋白或骨膠原。另外維他命E食物有助減低皮膚老化，如果仁、腰果、杏仁等食物。