遮瑕技巧｜暗瘡印、黑眼圈、淚溝5步搞掂　輕薄不卡粉秒減齡10年

想要打造輕薄乾淨的底妝，眼下遮瑕絕對是關鍵！



今天，就來分享小紅書博主馮潔瓊，將自身多年的化妝經驗濃縮成3分鐘的影片，詳細分享如何遮蓋嚴重的黑眼圈、淚溝與痘疤問題，一定要好好學起來！

5步驟學懂底妝，眼下遮瑕術，臉上瑕疵從此隱形！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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完美遮瑕術：

質地與顏色

遮瑕液比起遮瑕膏來說，質地更加清爽潤澤一些，因此會建議乾肌選擇遮瑕液，油肌則可以選擇遮瑕膏！另外，遮黑眼圈與痘疤可以使用自己膚色更深一階的遮瑕液，提亮淚溝則可以使用亮一階的遮瑕液，至於泛紅問題就要使用綠色的遮瑕進行校正。

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輕盈水潤不含油的質地，長效使肌膚保濕潤澤，不脫妝卡粉！

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保濕的霜狀質地，柔滑緊貼肌膚，多次堆疊也不卡紋路。

完美遮瑕術5步驟：

步驟1

在對於顏色與質地選擇有基本的了解後，就可以來學習一下手法與技巧啦～首先，先用深色遮瑕液在黑眼圈上基礎校正，用小刷頭的遮瑕刷輕輕推開，並稍微帶到眼頭眼尾暗沈處，最後用粉撲拍開刷痕。

步驟２

接著使用綠色遮瑕上在泛紅的痘疤、紅血絲及鼻翼兩側泛紅處，接著再拿出小刷頭的遮瑕刷暈染推開，最後一樣使用粉撲輕拍開刷痕；接著根據個人的習慣上底妝。

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步驟3

先將亮色遮瑕沾取一些塗抹在手背上，接著使用更小一點的筆型遮瑕刷，從手臂上沾取少量的遮瑕液，並手舉鏡子從斜上方然後低頭，針對淚溝凹陷的區域精準遮蓋，稍微停留一下後再將周圍暈開，這樣遮瑕液才能更牢固的鎖在肌膚上！

步驟4

如果淚溝還是沒有被完全覆蓋住的話，再沾取薄薄一層的極少量遮瑕，輕輕鋪在需要被遮蓋的位置，由於量少無需大面積的暈染，僅使用點壓的方式輕輕點壓開即可。

步驟5

如果還有顏色較深的痘疤，可以用深色遮瑕搭配遮瑕刷，同樣用點壓的方式進行細部遮瑕，這樣能保留一定的遮瑕效果，也使整體的妝感更加輕薄不厚重！

完成

看完馮潔瓊的before/after 是不是覺得很神奇呢？趕快學起來，讓擾人的瑕疵問題從此隱形吧～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】