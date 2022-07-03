疤痕增生 | 增生性疤痕變成蟹足腫？疤痕增生原因及治療4大方法！

【蟹足腫／疤痕增生】不少女生有穿耳洞，但若穿耳後沒有好好打理便有機會演變成蟹足腫或增生性疤痕，最後需要接受手術將增生組織摘除，亦是坊間女生親身經歷的個案。對此《01女生》找來皮膚科醫生為大家一一拆解增生性疤痕為何變成蟹足腫，以及下文會一一剖析疤痕增生原因和4大治療疤痕增生的方法。



【蟹足腫／疤痕增生】台灣女星徐若瑄亦曾因體質是蟹足腫的關係，而暫緩生小朋友的計劃，她對傳媒透露過她生小孩只能夠自然順產。(vivianhsu.ironv@IG)

台灣女星徐若瑄亦曾因體質是蟹足腫的關係，而暫緩生小朋友的計劃，她對傳媒透露過她生小孩只能夠自然順產，如果開刀生產後，傷口便是增生出不正常的疤痕組織。如果想要改善疤痕或撫平疤痕，亦只能夠類固醇控制，所以徐若瑄亦不時受到蟹足腫體質所困擾。而疤痕增生甚至比起改善色斑、暗瘡肌等皮膚問題來說，亦要花費更多的心力、時間和金錢。

哪究竟蟹足腫與增生性疤痕是甚麼？哪一類的人容易患上蟹足腫或遇上疤痕增生的問題？《01女生》就此找為皮膚及性病科胡惠福醫生解答兩者分別，以及剖析疤痕增生原因和4大治療疤痕增生的方法。

【蟹足腫／疤痕增生】皮膚科醫生拆解蟹足腫與肥厚性疤痕兩者分別

皮膚科胡醫生指出疤痕增生與遺傳因素有關，若家族成員有疤痕體質者，會有較高風險出現疤痕增生。(154的阿路@小紅書)

皮膚及性病科的胡醫生指出蟹足腫（keloid scar）與增生性疤痕（Hypertrophic scar）都是屬於疤痕組織，但兩者在臨床表現上有所分別。蟹足腫又稱為肉芽疤痕；增生性疤痕，又稱肥厚性疤痕。當皮膚受損時，身體會自我修復而產生纖維組織令傷口癒合。但某些人的皮膚自我修復機制過強，過度活躍的纖維母細胞產生過量的膠原蛋白，便會形成蟹足腫與肥厚性疤痕。

對於增生性疤痕來說，增生性疤痕只會侷限在原來的受傷部位，且有機會隨時間縮小；至於蟹足腫，它會向四周蔓延，增生得比原本傷口位置更大，形成像「蟹足」狀疤痕，而且不會隨著時間變小。蟹足腫與增生性疤痕都可能有紅腫、痕癢、刺痛的感覺，但蟹足腫的病徵可能會更嚴重。

【蟹足腫／疤痕增生】有家族遺傳史更易出現疤痕增生體質

皮膚科胡醫生指出疤痕增生與遺傳因素有關，若家族成員有疤痕體質者，會有較高風險出現疤痕增生。若傷口有感染或出現較劇烈的發炎反應，也會刺激劇皮膚纖維，令皮膚組織增生。另外，若皮膚位置長期受拉力影響，例如：胸部、背部、肩膊等位於也會較容易出現疤痕增生。

想要解決惱人的疤痕增大問題其實亦有不少問題，但皮膚科胡醫生提到治療蟹足腫或增生性疤痕也要視乎疤痕體積、傷口位置等因素決定，包括以下4個的治療方法：

【蟹足腫／疤痕增生】一、局部注射類固醇

較常用於體積較小的疤痕，把類固醇注射入疤痕組織，使疤痕縮小，減輕痕癢痛楚，通常需要重覆注射，才能令疤痕明顯改善。但療程過後仍有復發的可能。局部注射類固醇可能產生皮膚色素變化、皮膚萎縮、微血管增生等副作用。

【蟹足腫／疤痕增生】二、手術切除

較常用於體積較大的疤痕，但手術切除後再次復發的機率非常高，而且手術後的疤痕可以比原先的疤痕更大，因此術後可能會透過注射局部類固醇或低劑量放射線治療，來減少疤痕復發機率。

【蟹足腫／疤痕增生】三、冷凍療法

即利用攝氏-196度低溫液態氮去凍壞纖維組織，令疤痕縮小或變得較為平坦。冷凍治療的副作用包括疼痛、水泡、色素沉著、傷口感染等。

【蟹足腫／疤痕增生】四、激光治療

色素激光可以淡化疤痕顏色，而磨皮激光可以改善疤痕凹凸不平的質感。