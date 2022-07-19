鐵質｜手腳冰冷面無血色？3大補鐵營養餐單　解決女性缺鐵問題

養身最重要的就是吃進對的營養，而對女性來說最需要的就是鐵質的攝取，鐵質是構成血紅素與肌紅素的重要成分，不僅影響著我們每個月的生理期，也是日常氣色、手腳冰冷的關鍵元素！



妳日常飲食中都有攝取足夠的「鐵質」營養嗎？台灣專業營養師指引三大觀念，上班族快快學起來。

來看看女性「缺鐵」該怎麼辦 ?，由營養師指引的上班族日常餐單。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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50%女性鐵不足！

不說妳可能不曉得，有超過50%女性鐵質攝取量不足！妳是否常覺得容易疲憊、時常心悸，甚至無論天冷天熱手腳總是冷冰冰，又或者氣色不佳、頻頻掉髮、頭痛、走路會喘，都可能是體內缺「鐵」的警訊！專家提醒一般成年女性，一天鐵質建議攝取量為15mg；成年男性攝取量為10mg，但到底「補鐵」飲食除了吃紅肉、內臟類之外還可以怎麼吃？營養師指引兩大重點妳必須要知道～

日常外食族飲食這樣吃

妳可能會想，「補鐵」飲食好像很複雜，對於習慣外食的上班族來說，想要補足鐵質攝取真的讓人傷腦筋！但其實，日常「補鐵」並沒有那麼困難～營養師建議，像日常早餐以兩顆雞蛋作為主餐搭配牛奶，既能補足蛋白質，雞蛋中豐富的鐵質也能滿足適量鐵需求。另外，在晚餐與中餐的主食中也推薦搭配一份水煮花蛤、白烚蝦，搭配燙深色青菜，同樣熱量低、營養足且吃得飽。

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素食者營養這樣補

素食者也別慌張，鐵質的養分來源不只有動物性成分，吃素吃得精準同樣也能補足對應的需求！營養師強調，在早餐部分就很推薦來一杯黑芝麻糊，黑芝麻營養豐富既能補鈣又能補鐵，是養身超級食物！中午或晚餐，則推薦來一盤炒紅鳳菜搭配紅豆飯，飯後再吃一顆火龍果、百香果，若午後肚子餓不如來一碗低糖紅豆湯，飽足感、美味度滿分。

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