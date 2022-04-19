補鐵｜鐵質3大功效維持免疫系統　盤點富含鐵質食物排行TOP10

在日常飲食中，除了碳水化合物、蛋白質等營養素外，如鐵質這類礦物質也是維持人體健康的重要養分。一旦鐵質攝取不足，便易引發貧血、免疫力下降等症狀。究竟我們該如何攝取充足鐵質，滿足每日鐵質需求？

文：吳承諦 資料查核：Hello 醫師



就讓《Hello醫師》為你介紹鐵質的功效，並介紹10種富含鐵質的食物排行榜，助你聰明補鐵，別讓缺鐵性貧血來敲門。

富含鐵質食物排行TOP10（按圖）

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鐵質構成紅血球的關鍵物質

鐵是一種礦物質，也是人體內血紅蛋白的成分，而血紅蛋白（Hemoglobin，又稱血紅素或血色素）則是合成人體內輸送氧氣的紅血球的關鍵物質。

不僅如此，人體的肌紅蛋白（Myoglobin，肌紅素）也是由鐵質合成，肌紅蛋白是一種專門在肌肉組織中攜帶和儲存氧氣的蛋白質，使得肌肉能夠順利進行新陳代謝，並生長出健康的結締組織。

鐵質對人體的三大功效

1. 輸送氧氣：紅血球能夠將氧氣輸送至人體，其所含血紅蛋白，則是由鐵質組成。人體約3分之2的鐵質用於合成紅血蛋白。

2. 協助肌紅蛋白生成：肌紅蛋白幫助肌肉儲存氧氣，鐵質為肌紅蛋白的成份之一，是肌肉呈現紅色的原因。

3. 維持免疫系統：鐵質幫助人體免疫系統正常運作，抵禦外界病菌。



鐵質過多可能會帶來的危害

一般而言，透過天然食物補充鐵質，不會因過量產生毒性，但大量服用鐵質補充劑，則可能引發腸黏膜出血、血氧過少、代謝性酸中毒及腎功能衰竭。長期使用高劑量鐵劑，則容易罹患血色素沉著症，出現疲勞、關節疼痛、胃痛，嚴重則會導致心律不整、肝硬化、肝臟衰竭、肝癌等。

缺乏鐵質可能帶來的壞處：缺鐵性貧血

當人體鐵質流失過多或是攝取不足時，便容易引發缺鐵性貧血（Iron deficiency anemia）的症狀，尤其好發於兒童、青少年、育齡與懷孕女性。

據臨床統計，台灣19~44歲的女性60%曾發生過缺鐵性貧血症狀。患者可能出現臉色蒼白、疲倦、難以集中注意力、頭暈、抵抗力下降、運動耐力下降等症狀。

各年齡層推薦鐵質攝取量

台灣衛福部針對不同年紀以及不同性別的國人，制定鐵質的攝入量建議如下：

- 1~9歲兒童：每日10毫克

- 10~18歲青少年：每日15毫克

- 成年男性/成年女性：每日10毫克/每日15毫克

- 50歲以上者：每日10毫克

- 懷孕後期或哺乳期女性：每日45毫克



▼缺鐵性貧血會有什麼症狀？（點擊圖片查看👇👇👇）

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富含鐵質食物排行TOP10

平時要攝取鐵質，大多數都是從透過天然食物補充。而鐵質又有分血紅素鐵以及非血紅素鐵，血紅素鐵多存在於動物肉品、海鮮之中；非血紅素鐵則多是存在於植物性食物：穀物、堅果、種子，以及部分肉品（動物也會透過植物補充鐵質）。其中血紅素鐵更容易被人體吸收，故想要補充鐵質，能多食用包括牛、羊、豬的瘦肉。

依據台灣衛福部食品營養成分資料庫，以下列出10種鐵質含量特別豐富的食物。

每100公克含鐵量：

1. 紅毛苔：62mg

2. 紫菜：56.2mg

3. 髮菜：40.7mg

4. 豬紅：28mg

5. 食茱萸：23.9mg

6. 黑芝麻：22.3mg

7. 紅土花生：22.2mg

8. 鴨血：15.6mg

9. 柴魚片：15.3mg

10. 紅莧菜：11.8mg



增進鐵質吸收的飲食建議

想預防缺鐵性貧血，除了吃得夠之外，更要吃得巧！在食用高含鐵食物時，搭配富含維生素C的水果，如木瓜、橙、橘子、奇異果等，有助提高鐵質吸收效率。

另外，由於多酚與鈣皆會抑制鐵質吸收，若已有缺鐵的情況，建議避免隨餐飲用茶飲、咖啡或牛奶，間隔1~2小時再飲用，可降低影響效果。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：讓你補血精神好，鐵質功效多！鐵質食物排行一次看！】

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