染髮｜白頭髮最強掩眼法！韓大熱光線染免遮蓋白髮　秒減齡變時髦

看著不斷冒出的白髮，你是選擇與它共處，還是遮光光呢？現在，不用那麼極端啦！



好好利用白髮，反而更能染出自然漂亮的髮色喔！快來看看，韓國也很流行的光線染，把原本惱人的困擾，變成引以為傲的優勢之外，即使長出新髮也不會有尷尬的布丁頭喔！

來看看韓國流行的「光線染」 ，如何將白頭髮直接變優點。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白髮友善「光線染」！韓妞瘋指定

為什麼「光線染」很適合有白髮的呢？有別於傳統局部挑染，有著很明顯的髮束感，光線染就像是埋了細線在髮絲當中，彷彿原生髮般自然無痕，而且隨著不同角度的光線折射、隨意的撥動髮絲，就能帶出髮型立體度！絕美~

不用再為了遮白髮，而染了整頭深髮色，傷髮質又傷頭皮！以原本的白髮部位為基準，再抓出幾束細線般的髮絲搭配，漂色處理後，即使不再上色，也能讓白髮變成刻意染出的效果。當然，也可以把白髮和漂色後的髮絲，同時染上深灰或棕色系，讓光線染多了層次感，交錯在原生黑髮中~仙氣十足。

光線染，堪稱最高明的障眼法，原本顯老的白髮缺點，瞬間成了大優勢，而且染後效果非常自然又好看，即使隨意盤起的髮型，也變得輕盈層次又超時尚，回頭率爆表。難怪從去年開始，就在韓國大流行啊！

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「光線染」任何髮型都百搭

基本上，夾雜在白髮中的光線染，搭配任何髮型都好看，長出新髮也不突兀，優點多到不行！嚴格來說，缺點就是考驗耐心和荷包！因為，看似簡單，卻極其麻煩光線染，你得要長時間坐著，也需要髮型師得鷹眼巧手，髮束太多顯得過於凌亂，太少又無法體現出立體感，髮絲要挑得剛剛好，才能讓染出以假亂真的效果，而不是真正的白髮！所以啦~堪稱最高明障眼手法的「光線染」，價格自然也就不便宜啦~

同場加映！讓男友從大叔變歐爸

男生，有少年白煩惱的更多，但，往往都是單調無趣的染黑。其實，只要透過光線染，不僅能增加髮型的層次和輕盈感，更能讓自己找回年輕與帥氣感啊！相信，也能緊緊抓住另一半的目光！好啦~如果你的男友、老公甚至暗戀對象，也深受白髮困擾，快~揪他一起光線染，倆人感情會更好喔！(編編歪理)

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