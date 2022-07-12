衛蘭地獄式訓練激減一個碼　曾重140磅被笑「肥過部電單車」

【衛蘭演唱會／減肥】衛蘭日前一連三場的第5場個人紅館演唱會《Janice Be Still Live 2022》圓滿結束，除了帶來一系列的經典金曲引起樂迷回憶外，衛蘭修身後的身型亦成為焦點之一。衛蘭過往高峰期體重曾高達140磅，更被取笑「肥過部電單車」。為了今次的演唱會，衛蘭積極進行地獄式減肥，成功激減一個碼！



衛蘭曾被笑「肥過部電單車」？

衛蘭自出道時一直都屬「嬰兒肥」體質，不過，2008年尾她就自爆因受情緒病困擾，導致身型暴肥，高峰期體重曾高達140磅，更被前老闆黎明指她「肥過部電單車」，之後更被纖體公司簽下成為代言人，成功減去15磅。然而，即使有纖體公司的協助，衛蘭依然時胖時瘦，未能保持纖瘦的身型，結果再度反彈暴肥。

衛蘭出道初期已經是「嬰兒肥」，曾經因代言纖體公司，身材變得非常苗條。08年尾，衛蘭自爆有情緒病隨後體重就一度膨脹，更被前老闆黎明指她「肥過部電單車」！ （圖片來源：視覺中國）

衛蘭曾極端減肥影響健康

暴肥的衛蘭多次被唱片公司下令減肥，更指如想開個人演唱會就必須先減去30磅才可成事。為此，衛蘭於2014年進行3個月極端的地獄式減肥，每日吃烚菜、兩個蘋果、一杯咖啡，不吃澱粉質。雖然以上的減肥法令她成功減磅，但就因過於極端而影響健康，令身體越趨虛弱，容易頭暈不適。

衛蘭曾極端減肥影響健康（衛蘭IG）

衛蘭40歲為自己而活

踏入40歲的衛蘭自覺人生目標更清晰，直言現在是為自己而活：「女人40係一個好開始，我覺得好開心、好健康，同埋好放鬆，我仲覺得自己好似新人咁，因為音樂是無限探索的，我而家有跟老師學唱歌，因為我唱歌有啲壞習慣，喺咬字及運氣上未運用到最好，所以要有改進。」

衛蘭40歲為自己而活。（衛蘭IG）

衛蘭地獄式訓練激減一個碼

經過之前的極端減肥方法後，衛蘭意識到不應再為了他人的目光而減肥，但她亦意識到過度肥胖會影響健康，因此她為了健康以及增強體能應付3場紅館演唱會而展開地獄式訓練，成功靠2招激減一個碼，在日前的個人紅館演唱會《Janice Be Still Live 2022》大騷修身後的完美身型，更無懼以短裙示人，展現減肥成果。

衛蘭地獄式訓練激減一個碼（衛蘭IG）

要成功減肥，做運動絕對是重要的一環。在舉行演唱會前，衛蘭每天都會舉啞鈴、跑步機不停鍛練，而舉啞鈴更是每天都會進行1小時，不但可以訓練出優美的身體線條，更可以練氣，應付演唱會的跳唱環節：「原來自己舉啞鈴可以去到好盡，越舉越重，都幾劇烈吓，雖然辛苦但是對自己練氣很有用。」

衛蘭每天都會舉啞鈴、跑步機不停鍛練（衛蘭IG）

除了做運動，同時亦要靠飲食配合，兩者相輔相乘。減肥期間，衛蘭會減少食量，不會再像以前大飲大食，食物方面亦會以含豐富蛋白質的食物為主，讓身體能吸收更多蛋白質，以配合大量的操肌運動練出肌肉，增強體能，努力下成功清減不少。