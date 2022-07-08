減肥｜日本教授靠「芝士減肥法」30天狂瘦14公斤！附另類菜式食譜

減肥｜對於減肥瘦身女生而言，芝士絕對是一種「致肥」食物，但其實並非如此。曾經有名日本專家齋藤博士提出，「芝士減肥法」是把芝士加入三餐，再配合適當的飲食。這是有助瘦身的，所以減肥間是可以攝取芝士。加上芝士營養價值相當高，有利身體健康。芝士含維生素A、D、E和維生素B1、B2、B6、B12及葉酸，且含有鈣、磷、鎂等重要礦物質，可以滿足人體的需要。



減肥｜芝士是一種「致肥」食物，但其實並非如此？（《醫緊你幫緊你》節目 截圖）

日本節目《主治醫が見つかる診療所》曾邀請研究乳製品逾40年的日本東北大學食品學名譽教授農學博士齋藤忠夫，博士表示每餐進食芝士，反而有助減肥。他提出「芝士減肥法」是一日三餐加入芝士，再配合醣類攝取，成功在半年內由84公斤減至70公斤，一共減掉14公斤。博士解釋芝士雖則脂肪含量高，但當中有一半是蛋白質，另一半是脂肪。所指的脂肪是屬「中鏈脂肪酸」，是一種容易被分解的脂肪，且有助分解體內的其他脂肪。

減肥｜博士齋藤忠夫提出「芝士減肥法」是一日三餐加入芝士，再配合醣類攝取，成功在半年內由84公斤減至70公斤。（《醫緊你幫緊你》節目 截圖）

減肥｜芝士營養功效

奶製品是食物補鈣的最佳選擇，芝士正是含鈣最多的奶製品，而且容易吸收到鈣。芝士中的乳酸菌及其代謝產物有利於維持人體腸道內正常菌羣的穩定和平衡，防止便泌和腹瀉。適當食用芝士能大大增加牙齒表層的含鈣量，從而起到抑制蛀牙的作用。此外，芝士能增進人體抗病能力，促進代謝增強活力，並保持肌膚美麗。同時又能夠預防心血管疾病，雖然芝士的脂肪及熱能都較多，但其膽固醇含量卻較低，對心血管健康也有利的一面。

減肥｜芝士營養功效（《醫緊你幫緊你》節目 截圖）

減肥｜3款「另類菜式」芝士食譜

齋藤忠夫博士解釋減肥法的原理後，他建議了3款可以芝士來代替正餐菜式，分別是「西京麵豉醃芝士」、「芝士燜高野豆腐」和「芝士粉麵豉湯」3款料理。

減肥｜西京麵豉醃芝士（《醫緊你幫緊你》節目 截圖）

「西京麵豉醃芝士」的做法十分簡單，先用濾布包往加工芝士，再放入西京麵豉醃漬即可，這款菜式適合不愛濃烈芝士味的人士；「芝士燜高野豆腐」做法是先將牛油及上湯加入豆腐中，再加入2湯匙芝士粉及少量豉油，再以細火慢煮至醬汁濃稠；「芝士粉麵豉湯」當然不能缺少，日本人一日三餐都有的麵豉湯，這款麵豉湯稍微不同，按照平日的一般麵豉湯的做法後，煮好後在湯中加入半湯匙芝士粉即可。

減肥｜芝士燜高野豆腐（《醫緊你幫緊你》節目 截圖）

另外，博士表示巴馬臣芝士的鮮味跟昆布相若，因此料理中可減少用鹽量，有助減少攝取過量鈉質。除了以上3款的芝士料理外，博士又推薦可於烏冬灑上芝士粉，一樣可以攝取到芝士的營養。

減肥｜芝士粉麵豉湯（《醫緊你幫緊你》節目 截圖）

減肥｜芝士開封小貼士

芝士開封後，應以保鮮紙、袋或錫紙包妥，再放入保鮮盒或木盒內，然後放在雪櫃中或遵從食物標籤上的指示存放。保鮮盒的底部更可鋪上蔬菜，以防止芝士乾燥裂開。亦要注意，芝士應與酒類分開存放，否則紅酒會吸了芝士的氣味。另外，除新鮮芝士外，其他種類的芝士最好在享用前30分鐘從雪櫃取出所需的食用份量，讓芝士回復常溫狀態才品嘗，味道會更好。