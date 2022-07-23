7種另類減肥法　吹氣球減肥瘦臉兼豐胸　睇恐怖片等於散步半個鐘

每個人都知道瘦下來，體態會看起來比較好，但是一想到減肥就必須得要忍受「節食地獄」，或者「運動鍛鍊難關」，就讓人很想說放棄，或者無法持之以恆！



但其實在國內外，都有研究或者親身測試許多奇葩的懶人瘦身法，雖然乍聽下來覺得很難相信，但事實上卻都不是空穴來風！就讓我們一起往下看看，有哪些懶人瘦身法，讓我們今天就可以開始執行！

懶人減肥法大集合，不跑不跳也能輕鬆瘦身？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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橡皮筋減肥法

只要用兩條橡皮筋，將兩隻腳的大拇指綁在一起，接著平躺三分鐘，就能因為肌肉的收縮，進而達到瘦身的效果，有人親身實驗一週後，發現大腿圍與腰圍都瘦下一吋呢！

看恐怖片減肥法

看恐怖片的時候，你會有什麼樣的反應呢？是不是心跳加速、呼吸急促、甚至還會用力抱著抱枕看呢？那這樣的過程，是不是跟運動很類似呢？而且根據國外研究指出，看恐怖片90分鐘，會消耗113卡路里，跟散步半小時所消耗的熱量是差不多的！

臀橋+大叫減肥法

這是由日本一位名叫高泉絢美自創的三分鐘減肥法，而這方法要搭配做「靜態臀橋」，然後一邊瞪大雙眼、鼻孔張開、嘴巴張開，用力大叫，據說他用這招，從77公斤瘦到45公斤，實在非常驚人。不過要試這招以前，還是要注意是不是會打擾到隔壁鄰居或者周遭的人就是了！

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深呼吸減肥法

這是由日本演員美木良介親自嘗試，原本只是想要緩解腰痛，卻在兩個月瘦下13.5公斤！而方法就是，首先兩腳一前一後站好，重心靠後，兩臂高舉，提臀的同時丹田用力。接著用鼻子吸氣3秒鐘，然後用7秒鐘呼出，呼出時雙臂經體側移至身體前方，這時全身都要用力，嘴裡還要配合動作發出「嗚」的聲音，這招在實行的時候，還是旁邊沒人會比較不尷尬！

吹氣球減肥法

這招跟深呼吸減肥法類似，透過增加肺活量，進而促進新陳代謝，消耗熱量。首先你要先找到一個較大的氣球，每天吹三次，每次吹五到十次，以不吹破氣球為標準持之以恆，就能達到瘦身效果，而且據說還能因此讓胸部較隆起，根本一兼二顧！

接吻減肥法

有另一半的人看過來～根據研究發現，每天接吻三次，每次持續二十秒，就能達到瘦身的效果哦！因為接吻時，不僅能加快心跳速度，加速血液循環，臉部的肌肉也會跟著緊繃而有運動的效果，減肥之餘還能讓臉部肌膚更加滑順除皺。

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書本瘦身法

這招算是最靠近運動的方法，首先坐在椅子上，找一本大約五公分厚的書本，放在膝蓋中間，腳跟併攏夾住，到腳痠到受不了的時候放開，有人持續做一個月，成功讓大腿圍少18公分，雕塑出超級美腿！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】