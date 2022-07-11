減肥容易瘦小腿難？必學4招瘦小腿拉筋法 實測2週減5cm告別蘿蔔腿

【瘦小腿拉筋法｜瘦小腿運動】每逢夏天都是展現身材的好時機，女生們總希望穿短裙短褲露美腿，不過不少女生都會因小腿粗而感煩惱！事實上，小腿肌肉發達及現水腫問題在都市女性中很常見，即使已努力瘦身減肥，但小腿部份也確實很難減！網上就流傳出4招減小腿方法，有網民實測過，發現堅持做2星期即可減5cm，效果超顯著！立即看看如何實行！



導致小腿粗的原因有很多，最常見的是平日走路姿勢不正確、經常穿高跟鞋或在運動後沒有好好拉筋也是成因之一！不少女生都覺得小腿粗實在是很難減，小紅書就流傳出4招減小腿方法，有網民實測過持續做2星期即可減5cm，視覺效果同樣是十分顯著！各位女生們如果也想告別蘿蔔腳，夏天穿短褲短裙不再尷尬？一起試試以下4招吧！

瘦小腿拉筋法｜網上流傳4招減小腿方法，有網民實測過發現堅持做2星期即可減5cm！（missjni＠IG）

瘦小腿拉筋法｜第1招：單腿跪式拉伸

首先用雙手支撐身體，前腳屈膝跪着，後腳向後用力伸直腳尖踩地，感受一下後腳小腿拉扯感覺，左右腳交替地做，每邊維持約30秒。

瘦小腿拉筋法｜第1招：單腿跪式拉伸（小黄花栗鼠＠小紅書）

瘦小腿拉筋法｜第2招：弓箭步拉伸

首先以站姿企好，前腳屈膝，後腳拉後輕輕用力伸直，背部挺直維持弓箭步姿勢，將後腳腳跟壓向地板，感受後腳小腿的拉扯力，維持60秒，然後轉另一隻腳重複動作。

瘦小腿拉筋法｜第2招：弓箭步拉伸（小黄花栗鼠＠小紅書）

瘦小腿拉筋法｜第3招：仰卧屈膝腿部拉伸

先仰卧在地上，把一隻腳往後屈曲，腳尖放在臀部旁邊，維持這個姿勢約20秒，然後雙手抱膝，把大腿拉近自己腹部，維持約30秒，之後換另一邊腿重複一次以上動作。

瘦小腿拉筋法｜第3招：仰卧屈膝腿部拉伸（小黄花栗鼠＠小紅書）

瘦小腿拉筋法｜第4招：按摩小腿

小腿看起來粗大很多時候都是因為肌肉繃緊，未能放鬆所致！除了進行伸展運動幫助小腿放鬆，再配合按摩就會事半功倍！大家可嘗試用雙手按住小腿，然後上下轉動替小腿按摩，10次為一組，左右腳交替地做，每邊腳做3組即可。