唇部護理5大迷思：舔唇能急救乾裂、防曬潤唇膏防止嘴唇生色斑？

有些人特別容易嘴唇乾裂甚至脱皮的情況。原因是嘴唇肌膚不同於其他身體部分，它屬於黏膜組織。它沒有毛孔、皮脂腺和汗腺所以無法鎖住水分。



外加上唇部的角質膜很薄，受到紫外線的傷害很容易產生唇紋。如果是因缺水引起的唇部乾裂必須多補充水分，還可多吃雪耳、茄子、紅豆、雪梨等滋陰潤燥食物。

來看看關於唇部護理的5大常見問題吧，記得怎樣忙也要見字飲水喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

唇部護理Q&A

1. 唇部死皮可以撕掉嗎？

答：唇部死皮不能撕掉。在撕的過程中嘴唇破損，很可能引起感染和發炎。

2. 坊間流傳的凡士林+保鮮膜的自制唇膜真的有效加強保濕？

答：此方法會形成一道屏障鎖住唇部水分，但水分無法存入唇部肌膚，未必能達到保濕效果。

相關文章︰搽潤唇膏都有黃金時間 專家3大護唇秘訣 去死皮、唇紋要靠敷？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 9

3. 舔唇是否能為嘴唇保濕？

答： 舔嘴後殘留的口水在揮發時連帶唇上的水分一起帶走。這沒有起到補水反而令唇部變得更乾燥。

4. 是否需要挑選具有防曬功能的潤唇膏？

答：嘴唇接觸過量的紫外線會形成色斑。如果你長期暴晒，可以選擇SPF30或以上的潤唇膏。

相關文章︰凡士林10個隱藏版用法 保濕、潤唇、去角質之外 還能增長睫毛（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 25

5. 具有防曬功能的潤唇膏需要卸妝嗎？

答：一般無色潤唇膏無需卸妝，只需要清水輕輕拭擦即可。

想要嘴唇嫩嘟嘟，除了要做好日常護理，也要記得多補充水分。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】