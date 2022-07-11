唇部護理5大迷思：舔唇能急救乾裂、防曬潤唇膏防止嘴唇生色斑？
撰文：Goody25
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有些人特別容易嘴唇乾裂甚至脱皮的情況。原因是嘴唇肌膚不同於其他身體部分，它屬於黏膜組織。它沒有毛孔、皮脂腺和汗腺所以無法鎖住水分。
外加上唇部的角質膜很薄，受到紫外線的傷害很容易產生唇紋。如果是因缺水引起的唇部乾裂必須多補充水分，還可多吃雪耳、茄子、紅豆、雪梨等滋陰潤燥食物。
來看看關於唇部護理的5大常見問題吧，記得怎樣忙也要見字飲水喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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唇部護理Q&A
1. 唇部死皮可以撕掉嗎？
答：唇部死皮不能撕掉。在撕的過程中嘴唇破損，很可能引起感染和發炎。
2. 坊間流傳的凡士林+保鮮膜的自制唇膜真的有效加強保濕？
答：此方法會形成一道屏障鎖住唇部水分，但水分無法存入唇部肌膚，未必能達到保濕效果。
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3. 舔唇是否能為嘴唇保濕？
答： 舔嘴後殘留的口水在揮發時連帶唇上的水分一起帶走。這沒有起到補水反而令唇部變得更乾燥。
4. 是否需要挑選具有防曬功能的潤唇膏？
答：嘴唇接觸過量的紫外線會形成色斑。如果你長期暴晒，可以選擇SPF30或以上的潤唇膏。
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5. 具有防曬功能的潤唇膏需要卸妝嗎？
答：一般無色潤唇膏無需卸妝，只需要清水輕輕拭擦即可。
想要嘴唇嫩嘟嘟，除了要做好日常護理，也要記得多補充水分。
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