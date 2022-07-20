2大人氣精華免費增量優惠　Lancôme小黑瓶買50ml送50ml

【精華推薦2022】精華一向都是護膚步驟的重要一環之一，選對適合自己膚質的精華可以令皮膚狀態變好。近日，市面2款人氣精華：ESTÉE LAUDER小棕瓶及Lancôme小黑瓶都推出超值優惠，分別可以免費增量以及由50ml升級至100ml，相當抵買！有興趣的女生記得要趁今次的優惠囤貨。



精華推薦2022│Lancôme GÉNIFIQUE小黑瓶

7月11日至7月31日期間，Lancôme官方網店推出限時激抵優惠，優惠期間購買原價$1,090的GÉNIFIQUE 小黑瓶50ml可以免費升級至價值$1,685的100ml正貨裝小黑瓶，分量足足增加了一倍，相當於買一送一，絕對是囤貨之選。

Lancôme GÉNIFIQUE小黑瓶精華加入益生元及益生菌萃取物等7種「微生態」營養素，主打修復肌膚屏障，令肌膚重現柔嫩彈滑、均勻透亮。精華質地水潤、容易推開，塗上面後很快就可以被皮膚吸收，有助加強後續的護膚品吸收。

精華推薦2022│Lancôme GÉNIFIQUE小黑瓶（Lancôme）

精華推薦2022│ESTÉE LAUDER Advanced Night Repair 小棕瓶升級再生基因修復精華

除了Lancôme小黑瓶外，另一款人氣精華ESTÉE LAUDER小棕瓶亦有增量優惠。由即日起，ESTÉE LAUDER門市及官網推出限時免費升級優惠，可以極速修復精華50ml價錢 ($965) 選購極速修復精華75ml (價值$1,215)，免費增量25ml。優惠數量有限，售完即止。

ESTÉE LAUDER第7代全新升級再生基因修復精華採用基因訊息協調技術，激活年輕細胞及膠原蛋白新生，極速修復肌膚，擊退多重初老跡象，同時為肌膚抵禦環境傷害，讓肌膚達致光澤、細嫩和彈滑。

精華推薦2022│ESTÉE LAUDER Advanced Night Repair 小棕瓶升級再生基因修復精華 （ESTÉE LAUDER）

除了以上兩款正在進行限時優惠的精華，記者亦推介以下3款同樣獲好口碑的精華，分別有：CLARINS、SHISEIDO、以及Guerlain。

▼▼▼【按圖看】精華推薦2022│3大人氣精華推介▼▼▼