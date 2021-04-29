精華｜宋熙年私心推介5款空瓶精華　用到見底靠1招提升保濕效果

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-29 13:00

【宋熙年｜空瓶】宋熙年分享名牌與小資手袋私藏以外，近日在社交平台直播分享使用至空瓶的護膚品，宋熙年認為，要用到空瓶與回購，就知是好用之選，其中2款精華，她是長期用家，至少用了8年也沒變心。

【宋熙年｜空瓶】宋熙年近日在社交平台直播分享使用至空瓶的護膚品。(rahrahsong@Instagram)

私心分享5款空瓶精華 部份已多次回購

宋熙年以「空瓶推介」直播，指自己4個月前就有這念頭，不過需將護膚品使用一段時間至空瓶，用到見底才能真實地分享用後感與拍攝。

宋熙年覺得大部份女士都非常貪心，喜歡試用不同的護膚品，用到一半後又會使用其他新產品，要將1件護膚品用到空瓶與回購，一定好用，甚至是最佳之選。

空瓶分享之中，宋熙年介紹了5款精華，主要以保濕、促進皮膚更生效果為主，部份更多次回購，包括貴婦品牌La Prairie、美國品牌LINA HANSON，以及小資女熟悉的Innisfree精華，由數百元至千元不等。

她透露早於約8年前Innisfree還未進駐香港市場時，已透過水貨店購入首瓶綠茶籽精萃水分菁露，好用程度以及高性價比，令她長期回購至今。

還有什麼精華產品被宋熙年用至空瓶？立即為大家公開！

▼▼▼按圖看宋熙年5款空瓶精華推介，Innisfree精華只$2xx，與哪款精華混合使用保濕效果更好？▼▼▼

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市面上的精華產品選擇多，除了參考用家推介及評語之外，亦可留意各大美妝平台的排行榜。保濕為臉部保養中不可忽視的一環，從保濕精華入手，可參考以下日本美妝網站@Cosme「10大保濕精華排行榜」。

▼▼▼想入手性價比高的保濕精華，按圖看日本美妝網站@Cosme「10大保濕精華排行榜」。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜宋熙年曾在YouTube Channel分享如何利用平價化妝品化出日常妝容，當中更有低於HK$100的化妝品，適合小資女和化妝新手參考。（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼同場加映｜宋熙年和造型師分享6款春夏季必入時尚單品，哪款式每年春夏一定用得到？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜宋熙年日常實用手袋不乏Hermès、Dior、Loewe，不過有些款更適合疫情期間使用？（延伸閱讀）▼▼▼