卸妝懶人包｜8款卸妝產品優缺點　專業美容院級卸妝技巧一文看清

好膚質的關鍵第一步就是清潔卸妝，但妞妞們真的知道自己適合哪種卸妝產品？懂得如何正確卸妝嗎？特別是在空污嚴重的現代，沒上妝也不代表毛孔就乾淨不會堵塞，聰明選擇適合自己的溫和卸妝品，不只卸妝也能卸髒！



這次特別推薦近年來很受歡迎的卸妝水，邀請了台灣肌膚美學專家-凱鈞老師一起來針對大家挑選卸妝水＆卸妝技巧的所有疑問，一次解答！

6個卸妝Q&A，輕鬆學會專業級卸妝技巧、挑選適合自己膚質的卸妝產品！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Ｑ：卸妝水的特色？受歡迎的原因？

1. 卸妝水不需要乳化，清潔肌膚更省事便利，同時可以利用化妝棉上的髒污程度來檢視彩妝是否已卸除乾淨。

2. 卸妝水劑型為液狀，屬所有卸妝產品中質地最清爽的，能輕鬆卸除臉上的彩妝、髒污，使用後皮膚不易感到油膩，不會造成毛孔的負擔。

Ｑ：卸妝水通常的成分配方與卸妝原理？

卸妝水的主要成分就是水、界面活性劑這兩個成分，再加上保濕、穩定配方及品牌之特殊專利成份等。

卸妝水因含有「界面活性劑」，而能發揮卸妝清潔的作用。界面活性劑的結構，是在分子的兩端上，一端為親水性，另一端呈親油性，其可降低親水相及親油相的界面張力。卸妝水主要應用的是非離子界面活性劑，臉部的彩妝色料、油脂及髒污會附著在親油鏈，以水沖洗時，親水端便會隨著水，連同親油端已結合的污垢一併帶離。

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Ｑ：卸妝水與其他類型卸妝產品的差別？

【卸妝水/眼唇卸妝液】

卸妝水的成分主要是水和界面活性劑，質地清爽不油膩，無負擔，清潔力度較和緩，適合淡妝、敏感肌膚、油性和混合性等膚質。另有相似的眼唇卸妝液產品，則是針對眼部與唇部肌膚設計的卸妝產品，一般是油水分離型，使用之前需要先搖晃使內料混合均勻，便能溶解水溶性彩妝，又可溶解油溶性污垢，其兼具清潔力強和清爽無負擔的雙重優勢！

【卸妝油】

採用「以油溶油」的原理達到卸除髒污作用，其卸妝清潔能力優異，藉由水乳化的方式，於沖洗時將臉上的污垢一併帶走，如果沒有充分乳化，則可能因引起毛孔堵塞，而提高粉刺痘痘增加的情況。適合用於卸除濃妝、乾性肌膚、秋冬季節或乾冷環境時使用。

【卸妝凝膠/凝露】

晶透清爽的凝膠質地，以採用「界面活性劑或相關潔淨系統」為主，以去油原理清除彩妝，與卸妝油相比，凝膠卸妝的清潔力度較弱，感受清爽且舒適，適合用於清除日常或淡妝，是偏油性膚質的良好選擇，而在夏季高溫氣候下，亦受到全膚質使用者歡迎。

【卸妝濕巾/卸妝棉】

抽取式的卸妝紙巾，當中已含有卸妝清除成分，清爽不油膩，擦拭肌膚即可方便清除面部髒污，特別是具有外出便攜優勢而受到歡迎。

卸妝棉則為卸妝時的清潔消耗品，現多採雙重壓紋設計，以提供去角質、整頓肌膚紋理、代謝老化物及毛孔清理等作用，搭配卸妝品，可協同提升清潔完整性。

【卸妝乳/卸妝霜/卸妝膏】

三種皆為含油型卸妝品，但劑型不同，（卸妝乳/霜）其油性成份可以去除汙垢等妝容，水份可以保有肌膚滋潤度；（卸妝膏）為凝膏質地，是三款卸妝產品中保濕滋養效果較高的卸妝產品，卸妝力良好，需注意乳化並沖洗完全。

卸妝乳在三者中，屬於相對清爽的質地，夏日亦適合使用。卸妝霜/膏，因質地滋潤，適合濃妝、乾性肌膚、中性偏乾肌膚、或秋冬季時使用。

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Ｑ：卸妝水特別推薦哪些人、膚質＆需求？

卸妝水質地清爽，加上操作便利，特別適合油性、中性、敏感肌膚質使用，搭配卸妝棉合併操作最合適，卸妝時操作之力道務必輕柔，不然反而會造成肌膚過度的摩擦。一年四季都可使用，尤其淡妝或僅使用防曬就出門的朋友，回家後用卸妝水清潔即可 ; 若是濃妝，則需分次卸妝 ; 而防水的眼唇色料，建議應搭配使用專用的眼唇卸妝產品，以利完整將頑固型色料徹底卸除乾淨。

Ｑ：卸妝水建議的卸妝步驟手法？

Step 1 將卸妝水倒於化妝棉上，化妝棉應充分浸潤。

Step 2 卸妝部位建議先濕敷約10秒再擦拭，方式依序為臉部中間由內往外、由下而上輕擦。

Step 3 重複上述動作，清潔全臉後，最後檢視化妝棉已卸到乾淨無色即可。

Ｑ：卸妝水使用上要注意什麼？

勿直接倒在掌心搓洗

避免直接將卸妝水倒於掌心，且用洗臉的方式搓洗。這樣會容易感到肌膚油油的，怎麼洗都洗不乾淨的感覺，卸除彩妝的效果將大打折扣。卸妝水應搭配化妝棉使用，並先讓髒污經濕敷後充分溶解色料，再以輕擦拭的方式依序將髒汙拭淨。

卸妝時力道務必輕柔

避免過度拉扯肌膚而泛紅或受傷，每次卸妝前先將化妝棉以卸妝水充分浸潤，短暫濕敷使色料鬆動後，再依序輕柔擦拭面部，重複二至三回，觀察化妝棉上已無殘妝即完成。

卸妝不等於洗臉

即便部分卸妝水商品宣稱使用後不需再洗臉，但仍建議是處於淡妝、無妝容或敏弱膚況時才以此方式進行 ; 若是持全妝、帶妝時間長、處於高溫炎熱、高污染源之環境或本身就是容易出油的膚質等情況者，仍應在卸完妝後，再接續使用溫和洗顏品徹底清潔，以避免毛孔殘存的藏污納垢，進一步造成阻塞或發炎等情況產生。

凱鈞老師 肌膚美學專家，健康產業管理學碩士，具備多年美妝業界資歷，著有「越熱越美麗！凱鈞老師的抗熱美肌秘笈」一書， 擅長美容保養技法，並具備商品教育與開發能力。專業儒雅且親切幽默的形象，是海內外美妝節目常客， 亦為各大品牌熱門客座講師，作品及專欄持續發表於主流媒體。



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