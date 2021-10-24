美容護膚｜BB油3種隱藏用法：皮膚滑嫩鎖水 ？卸妝洗臉時這樣用

洗臉是每個女孩學保養前的入門功課，但面對市面上琳瑯滿目的洗面乳、複雜的洗臉技巧，難免會讓人摸不著頭緒！甚至一不小心就讓自己的肌膚越洗越乾！面對換季下的洗臉問題，這次就讓「BB油」來拯救你吧！本文不只要帶你破解BB油3大隱藏用法，更要教你換季洗臉的保濕秘技！正為清潔苦惱的你快記下來吧～



BB油其實是打造「嬰兒肌」的好法寶！女生們不妨試試以下3 個隱藏用法（點擊放大閱讀）▼▼▼

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比卸妝油更親膚

你一定會想，用BB油卸妝和用卸妝油的道理不是一樣嗎？其實對於肌膚正處敏感、乾澀的你，與其使用成分複雜、卸妝效果強的卸妝油，不如試試溫和不刺激的BB油！BB油是專為脆弱的寶寶肌膚設計，因此成份上更單純、親膚，且價格又沒有天然卸妝油來得貴，在使用上，它的油感雖然會弄得滿手油膩，但它的卸除效果和清潔感受卻不輸人。而且用BB油卸妝，你會發現肌膚不會乾乾、悶悶的，反而沖洗容易、軟化膚質的效果也很優秀，很適合換季時取代卸妝程序使用呢！

小叮嚀：由於BB油並非卸妝產品，瞬間清潔力還是稍顯遜色，建議使用後可以用化妝水或清水多擦拭、沖洗幾次，才不會留有殘妝與髒污喔！

換季洗臉要加上BB油！

市面上有許多標榜保濕的洗面乳，但有時候保濕洗面乳的營養成分太高，反而會讓肌膚產生小悶痘，讓人苦惱！若你也正為了換季挑洗面乳而煩惱，不如先入手一罐純淨BB油吧！換季肌膚較為乾澀、有顆粒感時，只要在日常慣用的洗面乳中加入一滴BB油，接著混和在一起起泡搓洗上臉，你會發現，不只洗面乳的泡沫更細緻了，洗完的肌膚還會滑嫩嫩的，沒有水分被蒸發的緊繃感！而比較有加BB油與沒有加BB油的洗臉對比，很明顯看到肌膚也更有水分與光澤感（好像一擠就會出水一樣呢～）！

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黑頭草莓鼻也怕它！

黑頭粉刺真的是每位男女心中難以根除的肌膚毛病。但市面上最常見的草莓鼻天敵－黑頭貼，太常使用又容易刺激毛孔使毛孔粗大，該怎麼辦？這時不如讓保養回歸簡單，用BB油解決你的煩惱！在清粉刺前，記得先用溫熱毛巾熱敷一下鼻頭，待毛孔敞開、黑頭軟化後，用吸滿BB油的棉花棒推搓鼻頭，不僅能將毛孔中的殘妝一併清出，那些髒污、黑草莓也都能有效剃除！是日常不可不知的保養秘訣！

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