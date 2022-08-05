捱夜致肥？把握睡眠黃金時間、戒食2種油　穩定瘦體素分泌抑食慾

熬夜會變胖嗎？原來是因為人體的其一賀爾蒙「瘦體素」（Leptin）會在夜間分泌，晚睡失眠、睡眠品質不好就容易造成它分泌失調，讓你半夜一直嘴饞、想吃東西，才會變胖！



正常濃度的瘦體素是能夠抑制食慾、促進代謝，但是分泌太多或太少都會讓大腦辨識「飢餓感」的系統出問題，除了建議每天都要早睡、睡飽，關於「瘦體素」這4個觀念也帶你一起了解～

4個重點認識瘦體素運作，透過優質且充足的睡眠，有助控制食慾達至減重效果。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 瘦體素是什麼？

「瘦體素」與「飢餓素」是刺激人腦中樞、讓飢餓感正常發揮的激素，對肥胖與其他生理機能有著關鍵作用，每次脂肪細胞吸收過多熱量時，就會分泌瘦體素到血中，並通過血腦屏障（Blood-Brain Barrier），進入下視丘，增進飽足感、降低食慾、促進肌肉代謝，它在夜晚分泌最為旺盛，因此熬夜或睡不好都會使瘦體素下降、讓人容易想暴飲暴食。

2. 不想變胖最好0:00睡＋睡滿6小時

瘦體素在0:00~3:00間分泌最旺盛，研究發現，一天只睡5小時的人，瘦體素比起一天睡滿8小時的人少了16％，而睡眠時間少於7小時的人，比起睡眠時間7到9小時的人，反而攝取了更多脂肪量！因此建議最簡單的減肥法就是養成0:00就寢的習慣，並至少睡滿6小時；而保持室內溫度16-18度、以藍色、綠色等大地色調佈置臥房、睡前運用腹式呼吸法等也都能打造良好的入眠環境。

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3. 瘦體素不是越多越好

由於瘦體素是從「脂肪細胞」產生的，因此體脂過高的人，瘦體素濃度也比一般人高，但是同時瘦體素濃度過高，產生的瘦體素阻（Leptin Resistance）也會增加，瘦體素阻會讓你的瘦體素辨識系統失靈，造成進食的時候得不到飽足感，讓人不知不覺吃下更多食物！因此從肥胖者身上鮮少看到瘦體素的正面影響，因為受體素不是越多越瘦，而是維持穩定才能有效助減重。

4. 透過飲食穩定瘦體素

想穩定瘦體素分泌除了要在對的時間睡飽睡好，也要減少攝取高精緻食物：蛋糕、餅乾、甜點或油炸類，以及減少食用大豆油和花生油，因這兩種油當中的「Omega-6」容易造成身體發炎反應，進而引發瘦體素阻抗；此外可以適量攝取富含優質胺基酸的雞蛋、牛奶以及能降低受體素阻抗的苦瓜，同時再搭配運動就是減肥的不二法門囉！

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