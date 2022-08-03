生理期3階段黃金保養護膚法則　第1－7天皮膚黑暗期要注意這些？

生理期皮膚總是特別差，眼看臉上長滿痘痘，一整天的心情都搞砸了，做事情都提不起勁。想要正確護膚，必須先了解皮膚狀態和變差的箇中原理。我們可以簡單將月經週期分為3個階段。第1－7天，可以稱為皮膚黑暗期，加強保濕和抗敏感最為重要。第8－14天是黃金保養期，應著重功能性的護膚。而第15－28天則是皮膚危險期，代謝去角質，以及控油至關重要。



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而月經來潮也能分成初、中、後期。《01女生》記者曾訪問過皮膚科醫生Dr. Melissa Piliang，有關月經來時適合做的保養。Dr. Melissa Piliang表示月經週期會令肌膚比較乾燥，這時候女生最好每天使用不含香料，且較為溫和、滋潤度比較高的保濕霜早晚兩次。而由於月經期間皮膚變得加倍敏感脆弱，因此千萬要避免使用刺激性較高的產品，包括：含磨砂成分的去角質產品，否則將加劇泛紅敏感的情況。取而代之，女生們可以考慮選用乳酪面膜，來鎮靜肌膚。

保濕成分有：透明質酸，氨基酸和甘油皆適合所有膚質。2%透明質酸容液已足以鎖住98%的水分，氨基酸同樣有助鎖住水分和平衡油脂分佈，甘油則能使皮膚持續保濕，維持水潤的狀態。

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飲食方面，生理期間會流失鐵質，抵抗力也降低，因此攝取更多含豐富鐵和維他命C的食物。肉類和海鮮來說，牛肉，豬肉，蠔和鮮蝦都是富含鐵的食物，而且平常不難吃到。而雞蛋和豆類，例如：黃豆，紅腰豆，甚至豆製品，如：豆漿，豆腐均能補充所需鐵質。蔬菜類譬如：菠菜，番茄，西蘭花和紅菜頭亦非常適合不過。含豐富維他命C的蔬菜類裡面，番茄和西蘭花同樣榜上有名，換言之，只吃這兩款蔬菜已經可以一併補充鐵和維他命C，一舉兩得。此外，椰菜花和紅燈籠椒也富含維他命C。水果方面，最常見的橙，奇異果，草莓和西柚也有助增強抵抗力。

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當生理期進入結束階段時，身體裡的雌激素水平會開始回升，讓皮膚重拾飽滿和彈性。這時是進行輕度去角質的最佳時機，醫生亦建議使用較為溫和的去角質產品。」讓肌膚得到適當的呵護。或者增加敷面膜的次數，滋潤度較高的面霜或面膜則成效更高。一般來說，我們不應使用溫度過熱的水來潔淨臉部，生理期結束時亦一樣。

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排卵期過後，雌激素的水平又會再次下降，而黃體素和睾丸激素都會上升，令皮膚的油脂分泌失衡，容易造成毛孔堵塞，變得粗大，並可能出現黑頭和粉刺。Dr. Melissa Piliang建議使用含有水楊酸、乙醇酸、過氧化苯甲酰等去角質產品或護膚品，有效控制油脂之餘，亦有抗菌消炎之作用。水楊酸能去除多餘油脂，適合痘痘肌及粉刺較多的女士；茶樹則能有效控油，殺菌和收細毛孔，同樣適合痘痘肌和油性肌的女生們。

此外，修復抗敏也是不能忽視的。敏感肌人士可選用洋甘菊產品，能舒緩痕癢泛紅的肌膚。金盞花具有殺菌和治療傷口的功效，敏感和痘痘肌人士也可以放心使用。