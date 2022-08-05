生酮飲食餐單可取？黎芷珊生酮飲食兩星期減7磅 快速減肥藏副作用

【生酮飲食餐單︳生酮飲食副作用】「瘦就是美」是現代人的價值標準，「忍口」對於嘴饞的女孩子來說往往只停留於紙上談兵。擁有纖瘦的身材似乎遙不可及，但是女生們的救星出現了，「生酮飲食」是近年來受追捧的輕鬆減肥方法，藝人黎芷珊亦透露自己5年前開始生酮飲食，毋須大量運動便能於2周內速減7磅之多！既可以一邊大吃大喝喜歡的那些油炸食物，體重又會忽然下降，很不可思議，對吧？讓我們不禁好奇，這麼一舉兩得的事情是真的嗎？以下我們一同拆解生酮飲食減肥法的迷思吧！



【生酮飲食餐單︳生酮飲食副作用】生酮飲食限制了碳水化合物的攝取量。(Getty Image)

生酮飲食源自1920年代，當時是一種醫療用途的飲食法，主要被用來治療頑固性癲癇。而現代的「生酮飲食」意指攝取極低的碳水化合物，搭配低至中度蛋白質及高脂肪。「生酮」的意思是產生酮體，因為生酮飲食限制了碳水化合物的攝取量，當身體無法製造足夠葡萄糖來提供能量時，身體會改以分解脂肪所產生的酮體來作為替代能源。因此，世界上沒有免費的午餐，看似那麼「筍」的極端減肥方法，是要付上代價的。

簡單來說，以常見的日常食物作例子，執行「生酮飲食」下，基本上一切的碳水化合物都是要盡可能避免的，包括米飯、麵食、麵包等。而糖果、甜點與很多種類的水果也要戒掉。因為在生酮飲食是以高脂的肉類、起司、奶油、油質、堅果等高脂肪與蛋白質食物為主要攝取內容。

【生酮飲食餐單︳生酮飲食副作用】生酮飲食的營養攝取非常嚴格，很難長期實踐。(Getty Image)

建議在決定實行「生酮飲食」之前，先好好研究一下這是否值得和達到你想要的理想效果。《01女生》詢問過澳洲註冊營養師陳曼婷(Ariel Chan)對於「生酮飲食法」的專業意見，Ariel表示在生酮飲食下，成年人每天需要攝取25～50克醣類，50-75克蛋白質，以及70-75%脂肪佔能量。

而Ariel對於生酮減肥的說法存疑，她指出，一些短期的實驗的確證實了正宗的生酮飲食能夠降低體重，但是研究發現進行生酮飲食一年後，體重的變化比採用普通低脂飲食並無太大差別，這代表生酮飲食的減重作用很可能只是短暫的。

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

生酮飲食餐單可以長期執行嗎？

【生酮飲食餐單︳生酮飲食副作用】很多我們常吃的食物都含有碳水化合物，難以完全避免。(Getty Image)

長期生酮飲食對身體的影響到現在還不是很明確，其中一個原因是這種飲食法是很難長時間堅持下去的。一方面是因為外出用膳很難完全避免碳水化合物，但每天自己準備三餐又十分耗時耗力；另一邊廂，在生酮飲食下，能吃的食物非常有限。 而碳水化合物不僅僅是存在於飯、麵、麵包、早餐穀物之中，很多我們常吃的食物都含有碳水化合物，例如所有水果、根莖類蔬菜、豆類、奶類製品和各種零食。若然每一餐都要計算清楚和強迫選擇非碳水化合物的話，很容易導致精神緊張，對心理造成負面的影響！

生酮飲食的副作用

【生酮飲食餐單︳生酮飲食副作用】生酮飲食的副作用包括口臭、疲倦、頭疼和失眠等。(Getty Image)

沒錯，雖然生酮飲食是可以短暫減重，但是伴隨的副作用也不少，所以大家也千萬別因為這個「好消息」興奮的太早！由於攝取的水果和蔬菜較少，會導致便秘。同時也會影響人體的內分泌，導致女生閉經 。另外一些常見的副作用包括口臭、疲倦、頭疼和失眠等。因此Ariel建議大家，如果真的要嘗試生酮飲食的話，還是在醫生和營養師的監督下進行比較穩妥，避免過後的體重反彈。

【生酮飲食Q&A】