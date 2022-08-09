台灣@cosme護唇膏2022排行榜　平價款大熱稱霸？曼秀雷敦上嘴滋潤

@cosme護唇膏排行榜2022︳台灣@cosme於昨天(9/8)更新了2022「護唇膏」網友推薦排行榜，大幅涵蓋價格由平到貴的護唇膏，並針對不同的唇部問題和保養各有優勢，包括：唇紋明顯、掉死皮、唇色蒼白等種種問題，以下《01女生》整合了首10名讓女生們購入之前參考看看。



>>>@cosme好物推薦<<<

2022護唇膏排行榜@cosme 1. NIVEA 水漾護唇膏

@cosme護唇膏排行榜2022︳1. NIVEA水漾護唇膏含有維他命原B5、乳木果油及蜂蠟。

民選第一名的NIVEA水漾護唇膏含有維他命原B5、乳木果油及蜂蠟，能充份滋潤呵護，修復缺水的雙唇，並有效鎖住表面水分，避免雙唇因乾燥氣候及外界環境而造成乾燥脫皮，為雙唇提供全天候的長效保濕和深層保護。NIVEA 水漾護唇膏亦經皮膚相容性和滋潤測試，大家可以放心使用。

用家使用過後普遍覺得其賣點在於性價比高，NIVEA水漾護唇膏屬於價錢親民的平價無色潤唇膏，僅售新台幣NT$129，折合港紙大約$34。上嘴十分滋潤，卻沒有黏膩感，塗起來蠻順滑的。淡淡的香草牛奶香味宜人，大多數女生都非常受落，而且一年四季都適合使用。

2022護唇膏排行榜@cosme 2. THERAPIND 魔唇修護唇

@cosme護唇膏排行榜2022︳2. THERAPIND 魔唇修護唇有唇部保濕防護的功效。

屈居第二的THERAPIND魔唇修護唇的潤唇功效其實也完全不輸NIVEA！它是天然美唇系列的產品，白天有唇部保濕防護的功效，每天晚上睡前輕擦，就可以輕易跟脫皮、乾燥龜裂說bye bye！而且可以維持唇線分明與提高口紅顯色度，功效甚廣。

THERAPIND 魔唇修護唇的膏體屬於濃稠質地，跟凡士林有點像。一眾網友紛紛高呼這是對抗死皮萬中無一的款式，不用塗的太厚重，輕薄的一層已足以擊退唇紋。一瓶容量8g，價格為新台幣$150，即不到$40港元就能入手，因此回購率極高！

2022護唇膏排行榜@cosme 3. BOBBI BROWN 晶鑽桂馥潤色護唇膏

@cosme護唇膏排行榜2022︳3. BOBBI BROWN 晶鑽桂馥潤色護唇膏注入頂級植萃精油，含酪梨、荷荷芭油、巴巴蘇籽油、橄欖油等。

BOBBI BROWN晶鑽桂馥潤色護唇膏的售價相對較首二名昂貴，不過也絕對物有所值。晶鑽桂馥潤色護唇膏是乾唇救星，配方注入頂級植萃精油，含酪梨、荷荷芭油、巴巴蘇籽油、橄欖油等，均能提供深層滋潤保濕，軟化與撫平雙唇。額外添加的維他命C & E，則為唇部提供SPA級呵護，修護和撫平唇紋，長效保濕不黏膩，一抹就能讓雙唇飽滿水潤。

這是BOBBI BROWN頂級保養晶鑽桂馥系列首次推出超滋潤的晶鑽桂馥潤色護唇膏，它還能根據膚溫賦予晶透粉紅色，加強嘴唇的自然色彩！它的包裝也非常可愛有個性且多變，還有13個唇色供選擇，例如：莓果粉、櫻花粉、裸嫩粉和玫瑰粉等，肯定有一款正中你的心。

2022護唇膏排行榜@cosme 4. CHANEL 持色潤唇膏

@cosme護唇膏排行榜2022︳4. CHANEL 持色潤唇膏 裸色系 CHANEL 持色潤唇膏結合了保濕活性成份、乳油木果油和橄欖菁萃油等植萃蠟質。

CHANEL 持色潤唇膏又比剛剛的晶鑽桂馥潤色護唇膏的價格稍微再貴一點點，但同樣不會讓妳失望。 它現售新台幣$1,310，兌換港幣大概$343，潤唇膏來說定價偏高。但所謂「一分錢一分貨」，它蘊含的配方組合又上升了一個層次。CHANEL 持色潤唇膏結合了保濕活性成份、乳油木果油和橄欖菁萃油等植萃蠟質，及香奈兒 COCO 唇膏系列的水潤複合因子核心配方，賦予雙唇全方位極致修護。

@cosme護唇膏排行榜2022︳4. CHANEL 持色潤唇膏一共提供7個顏色。

其絲滑質地能輕易推勻，能一整天持續為雙唇補水保濕。一共提供7個顏色之多，任君選擇，據說顯色度也非常高。而且管身的設計和包裝非常華麗高雅，稱它為持色潤唇膏之中的皇牌也完全不為過。

2022護唇膏排行榜@cosme 5. Kiehl's 檸檬奶油護唇膏

@cosme護唇膏排行榜2022︳5. Kiehl's 檸檬奶油護唇膏（KIEHL'S官網） 此款為男女皆可使用的透明色。

Kiehl's 檸檬奶油護唇膏透過冷壓方式萃取來自加州的檸檬，內含豐富維他命C，並透過獨家配方結合絲滑奶油質地，有助於保護雙唇，並抵禦來自外界環境帶來的壓力，給予雙唇最細緻的呵護。當中成分亦包含萃取自菲律賓被譽為「生命之樹」椰子樹的天然植物精油。含有超過90%飽和脂肪酸，能夠將水份緊緊鎖在肌膚中，長效滋潤，讓唇部維持長達12小時的保濕彈潤效果。

Kiehl's 檸檬奶油護唇膏，包含男女皆可使用的透明色和充滿春天氣息的自然裸色、玫瑰色與莓果色調，輕輕抹上就能立即潤唇、潤色。在搭配檸檬奶油的淡淡清香，輕鬆打造令人怦然心動偽素顏妝容，為臉部添上青春自然的好氣色！

2022護唇膏排行榜@cosme 6. 曼秀雷敦LipPure純淨植物潤唇膏

@cosme護唇膏排行榜2022︳6. 曼秀雷敦LipPure純淨植物潤唇膏推出兩種香味，分別是佛手柑和香橙，另外亦設無香料的選擇。 (cosme)

說到潤唇膏的表表姐，一定非曼秀雷敦莫屬。作為為人知曉的潤唇膏品牌，曼秀雷敦LipPure純淨植物潤唇膏是許多女生心目中的經典和首選，以豐滿唇型著稱的舒淇也曾為它代言過。

@cosme護唇膏排行榜2022︳6. 曼秀雷敦LipPure純淨植物潤唇膏無添加色素與防腐劑，而且低刺激性，是食品級成分的護唇膏。 (cosme)

它推出兩種香味，分別是佛手柑和香橙，另外亦設無香料的選擇。3款均含天然植物精華、豐富的乳木果油、杏仁油、荷荷巴油、蘆薈保濕精華及夏威夷果仁滋潤精華。天然蜂蠟可加強滋養調理乾燥唇部，同時富含抗氧化成分維他命E及葡萄籽油精華，有助延緩唇部老化，保持雙唇健康柔軟。LipPure純淨植物潤唇膏無添加色素與防腐劑，而且低刺激性，是食品級成分的護唇膏。

▼▼▼【按圖看】@cosme護唇膏排行榜2022 第7位至第10位的排名！曼秀雷敦、Clé de Peau Beauté 全上榜 ▼▼▼

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