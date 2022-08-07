消費券2022｜Facesss夏日優惠指定美妝品買1送1　4折入手Kiehl's

【消費券2022／Facesss優惠2022】大家計劃好怎樣使用今期消費券沒有？用來購買日常必需的美妝品也是個不錯的選擇！匯聚了多個美妝品牌的 Facesss 正進行「Facesss x The Smiley Workshop Summer Chill 2022」推廣活動，大家可以低至4折價錢購買KIEHL'S、M.A.C、MAKE UP FOR EVER等多個熱門品牌產品，部分特選品牌更會在週末進行買一送一優惠！全線 Facesss 分店均接受消費券，大家收到消費券後趕快到 Facesss 購物吧！



由即日起至8月28日，Facesss 分店包括海運大廈 Facesss、金鐘廊 Facesss、時代廣場 Facesss 會連同 Lab Concept 推出低至4折的獨家購物禮遇！在優惠活動期間，Facesss beYOUty Club 會員憑任何消費，可以獲得 2倍 beYOUty 印章，儲滿15個更可換取由本地著名插畫家Yiffy Gu設計的限量Facesss x Yiffy聯乘雙層玻璃杯一隻或輕巧晴雨兩用便攜傘一把！立即看看有甚麼抵買美妝產品！

【消費券2022／Facesss優惠2022】KIEHL'S SINCE 1851 金盞花及特效清爽保濕套裝 HK$875 （原價 HK$1,448）

KIEHL'S 的護膚品一向大受女生歡迎，特別是其皇牌金盞花系列，透過萃取金盞花植特精華，有助為肌膚保濕並改善暗瘡肌膚。金盞花系列不含酒精，有助減低因酒精而致敏的機會！另外，套裝也包括了特效清爽保濕護理產品，啫喱面霜可以為肌膚帶來24小時保濕及控油效果，打造清爽保濕零油光好肌膚，特別適合夏日使用！

【消費券2022／Facesss優惠2022】KIEHL'S SINCE 1851 金盞花及特效清爽保濕套裝 HK$875 （原價 HK$1,448）（Facesss）

【消費券2022／Facesss優惠2022】M.A.C 空氣絲霧唇釉組合 HK$460（原價 HK$1,176）

M.A.C 的唇膏向來都是彩妝迷必收之選，其中的空氣絲霧唇釉，搽上嘴順滑綿密，質感並不厚重，為女生們帶來無備舒適感，唇膏迷們必定要收藏！在 Facesss優惠活動期間，大家可以優惠價 HK$460 購入價值 HK$1,176 的空氣絲霧唇釉組合，4折真是很抵買，大家千萬不要錯過！

【消費券2022／Facesss優惠2022】M.A.C 空氣絲霧唇釉組合 HK$460（原價 HK$1,176）（Facesss）

【消費券2022／Facesss優惠2022】RMK 皇牌防曬霜套裝 HK$290（原價 HK$717）

防曬霜可說是女生必備的美妝品，為肌膚提供全面的防曬保護，避免因長時間接觸紫外線而導致皮膚老化。RMK 的皇牌防曬霜有助女生同時做到防曬及護膚效果，其中的高效水漾防曬霜，質感呈啫喱乳霜，搽上臉也能感受到柔滑透薄，防曬霜更配合了護膚成分，有助為乾燥肌膚保濕！

【消費券2022／Facesss優惠2022】RMK 皇牌防曬霜套裝 HK$290（原價 HK$717）（Facesss）

按圖看更多Facesss獨家購物禮遇

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Facesss 除了推出低至4折的獨家購物禮遇外，更有部分特選品牌會在週末舉行買一送一優惠，其中包括 MAKE UP FOR EVER 的指定唇膏、ÍPSA 皇牌更新亮膚乳液等等，但買一送一優惠只限指定日子及指定分店！