消費券2022｜Facesss夏日優惠指定美妝品買1送1　4折入手Kiehl's

【消費券2022/Facesss優惠2022】大家計劃好怎樣使用今期消費券沒有?用來購買日常必需的美妝品也是個不錯的選擇!匯聚了多個美妝品牌的 Facesss 正進行「Facesss x The Smiley Workshop Summer Chill 2022」推廣活動,大家可以低至4折價錢購買KIEHL'S、M.A.C、MAKE UP FOR EVER等多個熱門品牌產品,部分特選品牌更會在週末進行買一送一優惠!全線 Facesss 分店均接受消費券,大家收到消費券後趕快到 Facesss 購物吧!



由即日起至8月28日,Facesss 分店包括海運大廈 Facesss、金鐘廊 Facesss、時代廣場 Facesss 會連同 Lab Concept 推出低至4折的獨家購物禮遇!在優惠活動期間,Facesss beYOUty Club 會員憑任何消費,可以獲得 2倍 beYOUty 印章,儲滿15個更可換取由本地著名插畫家Yiffy Gu設計的限量Facesss x Yiffy聯乘雙層玻璃杯一隻或輕巧晴雨兩用便攜傘一把!立即看看有甚麼抵買美妝產品!

【消費券2022/Facesss優惠2022】KIEHL'S SINCE 1851 金盞花及特效清爽保濕套裝 HK$875 (原價 HK$1,448)

KIEHL'S 的護膚品一向大受女生歡迎,特別是其皇牌金盞花系列,透過萃取金盞花植特精華,有助為肌膚保濕並改善暗瘡肌膚。金盞花系列不含酒精,有助減低因酒精而致敏的機會!另外,套裝也包括了特效清爽保濕護理產品,啫喱面霜可以為肌膚帶來24小時保濕及控油效果,打造清爽保濕零油光好肌膚,特別適合夏日使用!

【消費券2022/Facesss優惠2022】KIEHL'S SINCE 1851 金盞花及特效清爽保濕套裝 HK$875 (原價 HK$1,448)(Facesss)

【消費券2022/Facesss優惠2022】M.A.C 空氣絲霧唇釉組合 HK$460(原價 HK$1,176)

M.A.C 的唇膏向來都是彩妝迷必收之選,其中的空氣絲霧唇釉,搽上嘴順滑綿密,質感並不厚重,為女生們帶來無備舒適感,唇膏迷們必定要收藏!在 Facesss優惠活動期間,大家可以優惠價 HK$460 購入價值 HK$1,176 的空氣絲霧唇釉組合,4折真是很抵買,大家千萬不要錯過!

【消費券2022/Facesss優惠2022】M.A.C 空氣絲霧唇釉組合 HK$460(原價 HK$1,176)(Facesss)

【消費券2022/Facesss優惠2022】RMK 皇牌防曬霜套裝 HK$290(原價 HK$717)

防曬霜可說是女生必備的美妝品,為肌膚提供全面的防曬保護,避免因長時間接觸紫外線而導致皮膚老化。RMK 的皇牌防曬霜有助女生同時做到防曬及護膚效果,其中的高效水漾防曬霜,質感呈啫喱乳霜,搽上臉也能感受到柔滑透薄,防曬霜更配合了護膚成分,有助為乾燥肌膚保濕!

【消費券2022/Facesss優惠2022】RMK 皇牌防曬霜套裝 HK$290(原價 HK$717)(Facesss)

按圖看更多Facesss獨家購物禮遇

+ 1

Facesss 除了推出低至4折的獨家購物禮遇外,更有部分特選品牌會在週末舉行買一送一優惠,其中包括 MAKE UP FOR EVER 的指定唇膏、ÍPSA 皇牌更新亮膚乳液等等,但買一送一優惠只限指定日子及指定分店!