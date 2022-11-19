8款潤唇膏、唇膜推薦　Clarins急救顯老唇紋　ILIA天然滋潤防爆拆

嘴唇總是乾到脫皮、唇紋很深？其實嘴唇的角質厚度僅約臉的1/3，加上沒有皮脂腺分泌油脂，幫助防止水分散失、阻擋外界刺激，其實非常敏感脆弱，若沒有好好呵護，就容易出現乾燥紋路、脫皮等情形！



如果遇到死皮、乾紋問題，千萬不要用舌頭舔、用手撕，趕快使用護唇產品加以保濕修護，這次特別幫大家整理2022的護唇產品，妞妞們可以依自己需求挑選！

8款護唇產品推薦，想要水嫩唇的女孩們快入手！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Grown Alchemist

三效抗氧化護唇霜

源自澳洲墨爾本的高科技植萃保養品牌 Grown Alchemist，延續品牌善於結合植萃配方與科學技術的特色，添加 Protec-3 複合物、摩洛哥堅果油、玫瑰果油、乳木果油、西瓜萃取物、香草等關鍵成分。質地絲滑潤澤，日常使用時輕輕一抹形成盈透薄膜，幫助雙唇鎖水、給予滿滿保濕力，若遇唇況缺水乾裂、脫皮時，更推薦作為晚安或急救唇膜進行厚敷。

Clarins

凝亮護唇油

油保養專家Clarins2015年打造出全世界第一支唇油，推出凝亮護唇油，平均每30秒即可賣出1支，時隔八年，終於贏來首次全面升級。2022年全新升級凝亮護唇油添加全新配方「有機甜薔薇油」與克蘭詩經典好油榛果油、荷荷芭油，打造最佳黃金比例唇油雞尾酒配方『三重有機植萃油』，提供更天然、更保濕、更輕盈的超凡美唇保養使用感。全系列共有8色，如果想當晚上保養使用，推薦挑選#01自然蜂蜜。

Gucci Beauty

多用途無香味潤膚膏

Gucci美妝又推出全新品項，外觀是充滿復古華麗感的圓盒，打開來裝有純天然多功能的多用途無香味潤膚膏，還有一面小小鏡子（顏值太高了！），在外面拿出來使用盡顯優雅。成分由植物油、天然油和黃油高濃度混合而成，輕盈的質地好塗抹，除了用於嘴唇外，也能使用在肌膚乾燥的區域，像是指緣、膝蓋等。

同場加映：搽潤唇膏都有黃金時間 專家3大護唇秘訣 去死皮、唇紋要靠敷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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L:a Bruket

270蔓越莓唇部磨砂膏

L:a Bruket讓鐵粉不斷回購的好物 017天然有機杏仁椰子潤唇膏，10年前推出至今，藉其滋養、潤澤的多用途功能，深受全球粉絲喜愛。今年，再推出兩款護唇生力軍：270蔓越莓唇部磨砂膏、271海藻修護唇膜，讓大家在護唇的步驟上更完善。全新登場的270蔓越莓唇部磨砂膏」，通過COSMOS natural認證，溫和代謝唇部肌膚老廢角質的柔化唇霜，獨特結合3種不同大小與形狀的天然植物顆粒，包含甜菜鹼、玫瑰果籽、蔓越莓籽，略帶油潤的霜狀質地蘊含有機玫瑰果油、有機胡蘿蔔油，使用完後雙唇會變柔嫩，適合當作定期保養。

L:a Bruket

271海藻修護唇膜

晚上睡覺時是最佳的修護時光！這款唇膜採用無水的高濃縮天然配方，集結微藻及紅藻、乳薊油，維護肌膚屏障，舒緩乾燥不適感受。每次可以敷約10～15分鐘，再擦上護唇產品，或是當作晚安唇膜使用。

ILIA

Lip Wrap Reviving Balm

源自美國西岸的淨透系彩妝 ILIA，全新推出的「Lip Wrap Reviving Balm」添加草綠鹽角草萃取、仙人掌油等多種天然純淨成分，搭配陶瓷抹頭設計，冰涼觸感在塗擦時感受相當舒適。一支多用途，素唇時使用給予雙唇滿滿潤澤修護，也可在塗抹唇彩前作為唇部保濕打底，或塗抹唇彩後直接疊擦，不用擔心會影響唇彩既有色彩表現。選用天然純素成分配方，不含矽靈、麩質、大豆、奈米顆粒、防腐劑、塑化劑、硫酸鹽、石油化工成分、人工香料及色素，拒絕動物實驗，使用起來更安心。

Lük Beautifood

甜夢唇膜

卡卡杜李與玻尿酸成分讓滋潤度與延展性非常好，只需一點就能塗滿雙唇，乾燥狀況嚴重時使用，也可在睡前厚敷，輕輕按摩推開就有柔嫩雙唇。

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L’OCCITANE

乳木果橙花潤膚膏

特別為響應今年的國際生物多樣性日而，外盒點綴著綴繽紛綠植圖騰圓盒，裡面裝載乳木果橙花潤膚膏，細緻誘人的香氣宛如感官饗宴，茉莉、橙花柔和香氣，在肌膚上繾綣不散。純果油的膏狀質地，可作為潤唇膏潤澤乾裂雙唇，或使用於髮尾，修護乾燥受損髮絲，也可塗抹於身體，能滋養修護肌膚。銷售所得將全數運用於LOCCITANE基金會支持非政府組織保護生物多樣性專案計畫，保護自然生態與生物多樣性，以尊重生物多樣性承諾來支持對環境的友善及永續，一起用行動支持！

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