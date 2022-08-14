髮型推薦｜整理BB毛5大技巧 韓國髮型師親授DIY達減齡瘦面效果

髮型推薦｜炎炎夏日不少留長頭髮的女生都會想束起頭髮，不過無論束什麼髮型，只要一暴露出髮際線，頭髮看起來都會變得稀疏，再加上頭頂上的碎髮看起來予人凌亂感覺，令不少女生都十分苦惱，但其實只要學懂掌握修飾碎髮技巧，除了可以予人一種自然美的感覺之外，也能達至減齡、修飾臉型的效果！



髮型推薦｜很多韓國女星都留有「BB毛」修飾面型。（IG@dlwlrma）

碎髮（又稱BB毛）是令許多女生又愛又恨的地方，要完全貼服就會失去自然的美感，但若果放任BB毛不理，出門一會碎髮再飛揚起來的話又會變得過份凌亂。早前，有位韓國髮型師在 Instagram 上分享修飾碎髮技巧，教大家如何處理BB毛。以下有5個整理BB毛、碎髮的小技巧，只需要先準備一把扁梳、剪頭髮用剪刀及髮夾，修理一小束的頭髮，達至減齡及修飾臉型的效果，而且看起來還可以保留自然美感。

髮型推薦｜未修剪BB毛時，感覺較為凌亂。（IG@chahong_official）

整理BB毛5大技巧｜挑出髮際線上兩側

在束起頭髮之後用扁梳挑出髮際線上兩側，只需要挑出薄薄一層便可，要小心避免一下子挑出過多，並且謹記要兩側保持平衡。

髮型推薦｜首先挑出髮際線上兩側（IG@chahong_official）

整理BB毛5大技巧｜修剪兩側頭髮

隨後將兩側被挑出的頭髮，用手指把頭髮拉直至鼻樑中間位置，千萬不要剪得太多，因為這種長度是最能修飾臉型且最自然。

髮型推薦｜一次過修剪兩側頭髮（IG@chahong_official）

整理BB毛5大技巧｜用直捲髮造型器調整弧度

之後可以用直捲髮造型器輕輕往外一捲，隨即再用手調整弧度，讓BB毛塑造出天生、自然的胎毛感，而且可以更有效修飾髮際線，同時可以減漫因天氣濕度而形成的問題。

整理BB毛5大技巧｜耳際邊頭髮也同樣重要

除了額上的頭髮之外，耳際邊的頭髮也同樣重要，只要耳邊的頭髮有適合的「胎毛」長度，就可以達至瘦面效果。首先在耳邊抽出一小束頭髮，再稍微扭轉，然後將該束頭髮剪到嘴角長度，最後同樣地再用直捲髮造型器調整弧度。

整理BB毛5大技巧｜用修眉剪從眉尾的頭髮開始修剪

除了以上的4大技巧之外，有些額高的女生即使不束頭髮，都會予人「禿頭」的感覺，其實也可以用修眉剪做出BB毛的效果，只由挑出一層簿簿的頭髮，從眉尾位置的頭髮開始修剪，修剪到出現不同層次感，就可以遮蓋較禿的位置。

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