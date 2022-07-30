髮型教學｜明星高馬尾堅挺一整天　全靠1神器3步驟　手殘黨也做到

每次看舞台上的女明星跳舞，又或是看電視劇裏女演員們的高馬尾造型，想必大家內心OS都在想：「造型師究竟是怎樣處理才能把馬尾紮得又高又永遠不會塌下來的呢？」直到後來看見不少網紅的教學才發現，原來這根本就不需要什麽技巧，而是只需要一個抓夾就解決的事，並且是任何抓夾都可以！



要如何挺住你的高馬尾？方法真的無敵簡單，甚至可以讓你外出一整天，吃火鍋，吃燒烤都完全不怕它塌下來，那就是準備好一個隨處可買到的髮夾即可！

三步秒速固定馬尾，出門整天也不會塌，方便又好看！（點擊放大看看）▼▼▼

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TIPS（1）：

準備一條橡筋 + 可以剛好抓住你髮量大小的髮夾。（大小很重要）

TIPS（2）：

把頭髮吹蓬鬆後，紮上一個露脖子的高馬尾。

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TIPS（3）：

紮完馬尾後，直接用髮夾從馬尾下方往上抓住。

就三個步驟，簡簡單單，一秒就完成！不過要注意的是，髮夾一定是「由下往上給夾住」，這樣才能把你的馬尾撐起來哦~而且這種方法真的萬試萬靈！不論是大長髮還是齊肩短髮，只要紮得上就用得上，而且怎麽蹦蹦跳跳都非常穩固，對原本發量就不多的女生來說絕對是一個很棒的方法。不得不說，有時候還是要懂得一些小技巧，這樣才能方便又好看一整天~

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】