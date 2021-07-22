美胸｜10分鐘懶人美胸操去副乳　2週胸型變挺兼修手臂練出直角肩

副乳向來是女生的一大困擾，尤其夏日穿著貼身背心或泳衣時，腋下與胸部之間所擠出的副乳，既不雅又令人尷尬。選擇正確的內衣可改善副乳問題，有網友分享美胸運動，指每天10分鐘，兩星期便輕鬆消除副乳，兼修手臂練出直角肩，不妨參考。



副乳問題向來是女生們的一大困擾，尤其夏日穿著貼身背心或泳衣時，腋下與胸部之間所擠出的副乳既不雅又令人尷尬。（jennierubyjane@Instagram）

副乳成因：長期穿錯尺寸胸圍



副乳分為「真副乳」和「假副乳」兩種，前者是先天性的發育異常，無法透過生活習慣、運動來改善。我們常見的副乳屬「假副乳」，後天形成的副乳主要由脂肪堆積，或是乳房脂肪受到壓迫出現移位所致。

「假副乳」成因，大多源於不良生活習慣及內衣不合尺寸，如長期穿著尺寸過大的胸圍，會令胸部脂肪和肌肉得不到充分承托，使胸部無法集中，久而久之就會導致乳房脂肪出現移位，逐漸游走至腋下或背部，形成副乳。

另外，胸圍若沒有定期更換，經長時間拉扯和洗滌後會令胸圍變鬆，大大減低承托力，穿著時無法令贅肉完全收納於罩杯內，最終也會使胸部變形，出現凸起的副乳。

胸圍若沒有定期更換，經長時間拉扯和洗滌後會令胸圍變鬆，大大減低承托力，最終會使胸部變形，出現凸起的副乳。（peachjohn_official@Instagram）

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10分鐘去副乳懶人運動 兩星期見效



挑選正確的內衣，再搭配瘦副乳的美胸運動，可改善副乳問題。有網友於小紅書分享10分鐘去副乳懶人運動，動作簡單容易，持續做兩星期明顯可見副乳縮小、胸型變得更加挺立，同時有瘦手臂、消厚背的效果。

若搭配有氧運動更能高效快速地瘦掉上身贅肉，美胸同時練出直角肩。

（上）運動前（下）運動後，挑選正確的內衣，再搭配瘦副乳的運動能夠大幅改善副乳問題。（朱較瘦xixi@小紅書）

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