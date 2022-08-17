44歲姚嘉妮從師奶造型變逆齡魔女　必學4個凍齡小機心展活力年輕

【凍齡｜姚嘉妮】藝人姚嘉妮上周三（10日）慶生。現年44歲的姚嘉妮分享與蛋糕的合照，並感謝眾人的祝福。然而令人驚訝的是，姚嘉妮的外貌完全不顯老，即使近距離拍攝，肌膚依然看來白皙滑嫩，整個人看來年輕，與10年前的「師奶造型」相較，簡直像回春般判若兩人。對於姚嘉妮的逆齡生長，不妨參考其4個凍齡小機心，讓她看來更顯年輕和活力，而且做法簡單，所有女生都可以做到！



【凍齡｜姚嘉妮】藝人姚嘉妮於上周三慶生。(IG@yiugaga)

【凍齡｜姚嘉妮】姚嘉妮於十年前分享的照片。(IG@yiugaga)

【凍齡｜姚嘉妮】凍齡小機心一：多變髮型製造新鮮感

髮型可改變一個人的觀感，姚嘉妮相較以前死板的長髮，現時都會在髮型上做出變化，如孖辮、半馬尾和低馬尾等，亦利用帽子和髮箍等頭飾，製造活力感覺。由於每天轉換髮型，就像在展現不同的個性和風格，可以塑造出新鮮感，予人耳目一新的活潑感。

【凍齡｜姚嘉妮】要雙眼有神，可利用睫毛膏加長睫毛，同時夾曲睫毛，配合有色隱形眼鏡，增大雙眼。(IG@yiugaga)

【凍齡｜姚嘉妮】若想增添可愛感，姚嘉妮會將淚溝加深一點當成卧蠶，看來更年輕。(IG@yiugaga)

【凍齡｜姚嘉妮】凍齡小機心二：電眼踢走倦容

翻看姚嘉妮過往於IG分享的照片，看來都有種疲倦感，特別在於雙眼和輪廓，讓整體顯老。要雙眼有神，可利用睫毛膏加長睫毛，同時夾曲睫毛，配合有色隱形眼鏡，增大雙眼，締造出水汪汪的精神感。若想增添可愛感，姚嘉妮只會用遮瑕膏遮掉眼上表色的黑眼圈，並將淚溝加深一點當成卧蠶，看來便更年輕。

此外，愈立體的容貌亦能提升活力，減少下垂感覺，因此姚嘉妮都會在鼻根兩側掃陰影，以增加鼻子高度。由於她的鼻頭較大，故會將鼻影垂直延伸至鼻尖，有效收窄鼻翼，同時看來減少顴骨的寬度。

【凍齡｜姚嘉妮】現時流行小清新風格，故姚嘉妮都會穿偏紅和大地色調的衣服，打造少女感。(IG@yiugaga)

【凍齡｜姚嘉妮】姚嘉妮會穿露腰短衫。(IG@yiugaga)

【凍齡｜姚嘉妮】凍齡小機心三：緊貼年輕流行穿搭

即使姚嘉妮已經44歲，但她的穿搭都不只是T恤和牛仔褲，還會展示出健康的小性感，緊貼時下年輕人的時尚趨勢。以前的她一般都穿寬身或U領上衣，把身材遮住，但現時流行小清新風格，故她都會穿偏紅和大地色調的衣服，打造少女感，並透過露腰或露鎖骨剪裁，展現陽光和活力的性感。

【凍齡｜姚嘉妮】姚嘉妮早前到泳池游水。(IG@yiugaga)

【凍齡｜姚嘉妮】姚嘉妮趁疫情時修讀高級教練健身證書課程。(IG@yiugaga)

【凍齡｜姚嘉妮】凍齡小機心四：積極正面的生活態度

根據「吸引力法則」，愈認老的話就會更顯老，因此保持年輕的第一步，先要心態不認老，為自己訂下目標和挑戰，然後積極努力去達成。姚嘉妮都會花時間在抗老保養方面，不僅會游水、打籃球和跳舞鍛練身形曲線，亦利用疫情留在家中的時間，修讀高級教練健身證書課程，讓自己活到老學到老，增進內在的魅力，自然看來也較年輕。

編輯部抗衰老護膚品推介



世上沒有醜女人，只有懶女人，相信只要有相當決心，堅持每日悉心打扮和保養，也可養出年輕肌齡。筆者以下為大家推介4款抗衰護膚品，可以促進肌膚細胞增生，進一步改善肌膚。

抗衰老護膚品推介︳Guerlain 殿級蜂皇升級版再生修護雙效精華(IG@guerlain)

抗衰老護膚品推介︳Guerlain 殿級蜂皇升級版再生修護雙效精華 $1,350/30ml



這支精華素來是品牌的熱門產品，升級配方加入白蜂蜜精萃，結合煥膚成分果酸及多重果酸，有效提升肌膚修護和緊緻作用。精華觸感滋潤，輕輕塗抹很快便滲透肌膚，而當肌膚完全吸收後，也不會太有黏笠感，並透出健康光澤。如果在晚間使用，翌日肌膚不會因乾旱而泛油或緊崩，足見滋潤度高。

抗衰老護膚品推介︳Augustinus Bader豐盈賦能生機精華霜(IG@augustinusbader)

抗衰老護膚品推介︳Augustinus Bader豐盈賦能生機精華霜 $1,350/30ml



論抗衰老的護膚品牌，都必有Augustinus Bader的出現，由全球細胞領域權威專家經30年潛心鑽研，成功打造出能夠促進人體細胞自我修復的護膚配方。其中這支「AB藍面霜」更是品牌皇牌，可以煥膚保養，若堅持晚間連續用一個月，細紋亦有減淡跡象。

抗衰老護膚品推介︳The History of Whoo 第9代秘貼循環精華白瓷珍藏版(IG@thehistoryofwhoo_hk)

抗衰老護膚品推介︳The History of Whoo 第9代秘貼循環精華 白瓷珍藏版 $760/130ml



若然喜用韓國的護膚品，后的精華是個不錯選擇，選用古法秘方解鬱太和蓮花萃取物成分，強化肌膚細胞循環，喚醒肌膚生機和活力，持續使用面色看來帶紅潤感，而且質感輕盈、容易吸收，早上時用也可以。

抗衰老護膚品推介︳OLAY PROX 亮潔皙顏淡斑精華(OLAY)

抗衰老護膚品推介︳OLAY PROX 亮潔皙顏淡斑精華



尚來走親民路線的OLAY，其精華的好評度也是不俗，淡斑精華採用「NIA+SDL」專利淡斑配方，可以減淡黑色素和色斑，讓肌膚看來更為無瑕。

【姚嘉妮Q&A】