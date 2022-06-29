李麗珍校服照被讚零違和感！入行多年風韻猶存黃金凍齡術大公開

【李麗珍｜一代性感女神｜瘦身減肥】現年56歲「一代性感女神」的李麗珍自6月建立了個人社交平台帳戶後，不時都會跟網民互動。日前（27日）李麗珍上傳了一張跟羅家英的合照，由於二人為了宣傳《校花校草2022》比賽而在人氣YouTube頻道「試當真」拍攝短片，相中二人都穿著校服，即時勾起不少網民的回憶，不少人都把焦點放到李麗珍的凍齡外貌上，大讚她跟昔日拍攝《鬼馬校園》時的高峰期一樣迷人，而李麗珍親自回應大家，直言自己年紀大不再是索女，而是一名索婆。



【李麗珍｜一代性感女神｜瘦身減肥】李麗珍及家英哥都穿著校服，即時勾起不少網民的回憶。（IG@__leelaichun）

李麗珍當年為了追求事業上的突破，在1993年出演了三級片《蜜桃成熟時》隨即人氣急升外，外界更從那時開始封她為「一代性感女神」。多年來李麗珍不時都會接拍不同的電影，直至2013年再次重返電視圈，參演TVB年度重頭劇《女人俱樂部》，與昔日女神李若彤、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀、江欣燕合作。當年李麗珍久違露面使不少網民大感期待，不過劇集播出後網民大讃李麗珍依舊風韻猶存，讓不少人都對她的凍齡法甚感興趣，一同揭曉「一代性感女神」李麗珍的秘密凍齡術吧！

【李麗珍｜一代性感女神｜瘦身減肥】李麗珍因拍攝三級片《蜜桃成熟時》隨即人氣急升外，被封她為「一代性感女神」（《蜜桃成熟時》截圖）

如果吃多了，我就會留意住體重走勢，之後會罰自己食少點，體重一定要維持104磅。 李麗珍

「一代性感女神」李麗珍5大秘密凍齡術大公開！

李麗珍凍齡術｜1. 針灸瘦臉



【李麗珍｜一代性感女神｜瘦身減肥】李麗珍凍齡術｜針灸瘦臉（IG@__leelaichun）

女明星最避忌上鏡時水腫，李麗珍作為性感女神都相當在意水腫的問題。日常會維持身體鍛鍊及控制飲食外，李麗珍更曾採用極端的減肥方法減低自己水腫的問題，她會用針灸的方式進行瘦臉，她曾自爆針灸時曾被20多支針扎在她的臉上。

李麗珍凍齡術｜2. 獨特潔膚



【李麗珍｜一代性感女神｜瘦身減肥】李麗珍凍齡術｜獨特潔膚（IG@__leelaichun）

李麗珍在潔膚方面都具有一套，從起床後她必定會做足潔膚，讓皮膚一整天都「飲飽水」。結束工作或外出回家後，絕對會馬上卸妝清潔臉部，讓皮膚有充分的休息。潔臉後會塗上適合自己膚質的護膚品，使皮膚重現幼嫩光澤。最後每晚臨睡前敷面膜，皮膚有效地補充一整天所失去的養分及水分。

李麗珍凍齡術｜3. 喝水瘦身



【李麗珍｜一代性感女神｜瘦身減肥】李麗珍凍齡術｜喝水瘦身（IG@__leelaichun）

眾所周知一天最好飲用8杯水有利身體健康，而且多飲用水有助瘦身排毒。不過李麗珍並不會強迫自己飲用大量水，只會適當時才飲用水。雖則不會強迫自己喝水，但她會不時喝湯，青紅蘿蔔湯、雞湯、魚湯等等，此外在進食火鍋時會飲用一杯酸梅湯。

李麗珍凍齡術｜4. 水果清理法



【李麗珍｜一代性感女神｜瘦身減肥】李麗珍凍齡術｜水果清理法（IG@__leelaichun）

在飲食方面李麗珍常吃水果，任何水果都愛吃。由於水果內含豐富的營養及有助保持皮膚白皙，不過她不會過量，適可而止食用。水果種類當中，李麗珍最愛吃木瓜，尤其是她會在胃不舒服的情況下食用，因木瓜有清理腸胃的作用。

李麗珍凍齡術｜5. 飲食調理



【李麗珍｜一代性感女神｜瘦身減肥】李麗珍凍齡術｜飲食調理（IG@__leelaichun）

除了愛吃水果外，李麗珍最愛中國菜及日本菜，由於中國菜自小食用口味早已習慣，而日本菜大部分的菜式都較清淡。另外李麗珍不時都在家煮一些家常小菜，比如蕃茄炒蛋、蒸魚。李麗珍的女兒出生後，她經常會製作一些寶寶餐，以紅蘿蔔、菠菜為主菜。至於在外出吃飯，有時候都難以忍口，進食不少午餐肉、腸粉等等不健康的食物，但為了演出時以最佳狀態示人她會減少吃一些煎炸食物。

【李麗珍 Q&A】