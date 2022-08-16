YG化妝師分享5件沒必要化妝品　新手忌用眼影盤、胭脂液？

不少女生都是美妝控，看到漂亮或是新推出的化妝品都會忍不住入手，像是眼影、唇膏、胭脂等。不過，部分化妝品實際用途不大，或是新手來說很容易弄巧反拙。韓國YG明星化妝師朴東民就分享了5件新手沒必要使用的化妝品，女生們可以留意。



沒必要的化妝品│臉部素顏霜

韓國近年興起素顏霜熱潮，標榜使用後有提亮膚色、打造偽素顏的效果。朴東民指，素顏霜雖然可以提亮膚色，但沒有遮瑕力，不能替代防曬。若新手技術不好，將素顏霜疊加防曬使用，容易搓泥。因此，他建議可使用有提亮效果的防曬，或直接用比膚色白一號的粉底，替代素顏霜。

沒必要的化妝品│臉部素顏霜（Gettyimage）

沒必要的化妝品│眉毛雨衣

想為眉毛定妝其他可以不用化錢買眉毛雨衣。朴東民建議女生可先用蜜粉在眉毛周圍按壓，吸走油份，再用眉毛刷沾取蜜粉，打橫刷眉毛，再以眉粉化好眉毛。之後再用定妝噴霧噴濕螺旋刷按照眉毛生長方向刷，在定妝的同時還能讓眉毛有根根分明的效果。

沒必要的化妝品│眉毛雨衣（Gettyimage）

沒必要的化妝品│多色眼影盤

不少女生都會入手多色眼影盤，希望可以打造不同色調的眼影。但對暈染技術生疏的化妝新手來說，16色或24色的多色眼影盤很難搭配，容易令眼妝弄巧反拙。朴東民建議應選購適合日常妝及易上手的4宮格眼影或是大地色、低飽和的眼影盤就好。

沒必要的化妝品│多色眼影盤（Gettyimage）

沒必要的化妝品│彩色眼線筆

除了黑色、啡色的眼線筆外，近年不少女生都轉用彩色眼線筆化出不用風格的眼妝。不過，很多新手連基本眼線都畫不好，不應隨便挑戰彩色眼線筆。朴東民提議新手可以直接用刀鋒刷沾取深色眼影來畫眼線，簡單又不易出錯。

沒必要的化妝品│彩色眼線筆（Gettyimage）

沒必要的化妝品│胭脂液

胭脂除了有一般的粉質質地外，亦有胭脂液可以選擇。然而，由於胭脂液是液態，新手上臉時很難塗得均勻，故朴東民建議使用粉質胭脂便可。他又提醒，上胭脂時可使用火苗刷沾取粉質胭脂，暈染範圍不要超過鼻底和外眼角。另外，亦可以在鼻頭、下巴拍上胭脂，打造氛圍感。