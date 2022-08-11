鍾欣潼阿嬌親授3招解決毛孔粗大　5大收毛孔產品推介2022

【阿嬌／收毛孔】鍾欣潼 (阿嬌) 的美貌一直都被外界公認是「360度無死角」，就連素顏都一樣毫無壓力。對女生來說，毛孔粗大一向都是十分困擾的問題。要改善毛孔問題絕非一朝一夕的事，被稱是「盛世美顏」的阿嬌就曾大方分享她的3個收毛孔方法，女生們不妨可以參考一下。



阿嬌收毛孔法│做好清潔和防曬

踏入夏天，皮膚容易出油，若然油脂旺盛，很容易會造成堵塞毛孔，導致毛孔粗大。因此，鍾欣潼 (阿嬌) 十分注重清潔和防曬步驟，每天都要認真洗臉，但一日不能超過3次，洗臉機亦只需一週使用1次便好。另外，洗臉時不要用冰水、冷熱水交替洗臉，使用常溫水洗就好。

阿嬌收毛孔法│做好清潔和防曬（阿嬌IG）

阿嬌收毛孔法│使用含有控油成分的護膚品

另外，鍾欣潼 (阿嬌) 亦建議女生在進行護膚程序時可以使用含有控油成分的護膚品，例如：水楊酸（敏感肌需慎用）、維他命A衍生物（痘痘、粉刺、雀斑適合）、高嶺土（可幫助吸附肌膚深層的多餘油脂）、海藻精華（平衡皮脂腺分泌）、維生素B群（針對因脂漏性皮膚炎出油的人）等，女生在選用時記得要選擇適合自己膚質的產品使用。

阿嬌收毛孔法│使用含有控油成分的護膚品（阿嬌IG）

阿嬌收毛孔法│醫美輔助

如果毛孔粗大問題已經非常嚴重至凹凸不平的地步，鍾欣潼 (阿嬌) 就直言不能單靠以上的方法收毛孔，需要尋救專業輔助，例如向皮膚科醫生求醫，看看是否需要服用控油藥物，或是透過果酸煥膚的醫美方式改善毛孔問題。

阿嬌收毛孔法│醫美輔助（阿嬌小紅書）

除了以上3個收毛孔方法可以參考外，市面上亦有不少收毛孔產品，例如有面膜、精華、水楊酸棉片等，女生們可以根據自己的膚質選用。

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