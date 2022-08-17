43歲大媽變年輕20歲嫰妹！比易容更誇張的減齡妝容技巧全公開

化妝除了可以令人變漂亮之外，也可以讓人增強自信心，如果技術超群的話還可以改變自己的外貌，變成另一個人。在內地有位43歲的媽媽，靠超強的化妝技巧，搖身一變成為年輕20歲的美女，化妝技術被戲稱可以騙倒男女，她更公開了絕密技巧，令不少網民相當驚訝。



43歲的母親不時分享女兒為她化的減齡妝容。（小紅書＠美好人生）

小紅書帳號「美好人生」是一位43歲的母親，她在社交平台上不時分享女兒的超強化妝技巧，更公開整個過程及對比照片，教大家如何可以從43歲瞬間回到20多歲的美貌，意外地引起網民討論，其中有不少技巧是非常容易上手。看來大家日後就算「帶眼識人」，都未必可以識破到以下的高超又容易上手的5大減齡妝容技巧。

（小紅書＠美好人生）

減齡妝容技巧｜1. 上底妝前先用隱形膠帶貼

要令43歲年輕20年，首先就要偷偷用方法提拉面部輪廓。可以先在在太陽穴位置貼上隱形膠帶貼，輕輕向上提拉貼緊，增加面部的緊緻感。之後可以用比膚色淺1-2度的打亮膏，分別畫在眉骨、眉頭上方、眼下三角、嘴角及下巴位置，然後往外掃勻。最後再用與膚色相同的粉底液或粉底霜，遮蓋臉上的色斑。

減齡妝容技巧 (二) 用大地色眼影（小紅書＠美好人生）

減齡妝容技巧｜2. 大地色眼影更顯年輕

在真正上眼妝之前，女兒會為媽媽戴上藍色隱形眼鏡，之後再塗眼部底霜，並準備好大地色眼影。首先在上眼皮和下眼窩用米色眼影大範圍塗刷，有助消除浮腫的眼皮及眼袋，之後可以用較為深的咖啡色眼影，雙眼皮摺內和下眼瞼位置刷，畫出深邃的輪廓。然後用深咖啡色眼影在眼尾3分之1的位置暈染，最後再以銀色或其他淺色的亮粉打亮眼窩中間及眼頭的位置。

減齡妝容技巧｜3. 假睫毛

長曲且濃密的睫毛能令雙眼更傳神！女兒為了讓媽媽看起來更年輕，她為媽媽先夾翹真正的睫毛，並刷上睫毛膏，之後再用3小束 10mm、2小束 11mm 的假睫毛，最後再畫上黑色眼線，令雙眼的輪廓看起來更加突出。

減齡妝容技巧（四）修容及打亮鼻樑（小紅書＠美好人生）

減齡妝容技巧｜4. 修容及打亮鼻樑

除了眼睛需要好好「掩飾」之外，其實鼻翼也都會暴露你的真實年齡，因為隨著年紀增長，下鼻翼都會變大及鬆弛，因此要做好減齡妝容，就需要修飾和打亮鼻翼及鼻樑。首先用霧面深膚色的修容捧或修容筆，輕輕在鼻翼、鼻樑和鼻頭兩側刷一下，達至縮小鼻翼的自然效果，最後再用米膚色打亮在鼻骨中間及鼻頭中間打亮。

減齡妝容技巧（五）粉嫩飽滿感（小紅書＠美好人生）

減齡妝容技巧｜5. 粉嫩飽滿感

要有年輕的感覺，除了以上的修容、眼妝、遮瑕之外，還要畫出粉嫩飽滿感，記得最後一步要輕輕９在臉頰和鼻頭刷上腮紅，並用上唇蜜營造出水嫩飽滿感。