髮型師親授5大吹頭技巧必學！靠風筒吹頭減毛躁、OO分鐘內不能睡

【吹頭技巧｜吹髮教學】每次洗頭後吹髮，碎髮髮尾都容易翹起，令髮型看來毛躁，拍照時影響觀感。在紮辮和編髮時，若不想顯太多碎髮，便要事前為頭髮打好底子。台灣髮型師Youtuber「賀Her」曾上載影片《這樣吹頭髮不毛躁》，分享如何正確地用風筒吹頭，從而養出「天使光環」，大家不妨趁機偷師。



【吹頭技巧｜吹髮教學】台灣髮型師Youtuber賀Her。(IG@herherxu)

【吹頭技巧｜吹髮教學】賀Her指不少客人都提到，自己在家吹整頭髮，會跟髮型師吹整的效果有差。(IG@herherxu)

賀Her指不少客人都提到，自己在家吹整頭髮，會跟髮型師吹整的效果有差，特別是燙曲髮的女生，卷翹度都會變不同。因此，她透過多年的髮型師經驗，分享5個吹髮的秘訣，讓頭髮保持順滑光澤。

【吹頭技巧｜吹髮教學】賀Her建議吹頭前要先梳理頭髮。(IG@herherxu)

【髮型｜吹髮教學】吹髮技巧一：吹髮前先梳開頭髮



洗髮後由於毛鱗片打開，若用毛巾輕揉頭髮，也可能會造成打結問題。因此，賀Her建議吹頭前要先梳理頭髮，讓髮絲順同一方向並不打結，「在順開不打結的情況下，你會發現吹乾後的頭髮會較有質感和光澤，吹出來的卷度也較漂亮。」梳髮可減少毛鱗片糾結一起，同時能夠按摩頭部，並將頭皮分泌的良好油脂帶到較後的髮尾上，故能增加頭髮的順滑度。

【吹頭技巧｜吹髮教學】不同髮質所用的髮型產品也有不同。(Youtube@賀Her)

【髮型｜吹髮教學】吹髮技巧二：細軟頭髮宜用輕盈質地髮尾油



不同髮質所用的髮型產品也有不同。賀Her指頭髮偏細軟的曲髮女生，可用質感輕盈的髮油，讓吹乾後的頭髮捲翹度，不會因髮油質地太重底或太油而扁塌。由於質感黏稠的髮尾油，裡面的營養分子較為大顆，受地心吸力會令髮絲更易下墜，使髮型下塌，因此髮量較稀疏的女生便需注意這點。

【吹頭技巧｜吹髮教學】賀Her建議在吹頭期間，用手將髮絲左右撥鬆，增加頭髮蓬鬆度。(Youtube@賀Her)

【髮型｜吹髮教學】吹髮技巧三：先將頭皮吹乾



吹頭時一般都會將風筒吹向髮絲，不過賀Her則提到其實要先將頭皮吹乾。她分享了一個小貼士，便是在吹頭期間，用手將髮絲左右撥鬆，讓頭髮能夠間中逆風吹，以增頭髮蓬鬆度，同時減少分髮線的明顯度，營造自然感覺。

【吹頭技巧｜吹髮教學】賀Her提到吹頭後會再用冷風冷卻頭髮。(IG@herherxu)

【髮型｜吹髮教學】吹髮技巧四：用冷風塑型



現時不少風筒都設有冷風功能，作用原來在於塑型的部分。賀Her提到吹頭後會再用冷風冷卻頭髮，「當我們頭髮還有熱度時，頭髮尚有一點濕度，再用冷風冷卻的話，頭髮的塑形便更明顯和堅挺。」此外，由於香港氣候潮濕，頭髮易因水分而塌下，因此使用冷風不但可以定型，還能收縮毛鱗片，讓髮絲更顯順滑光采。

【吹頭技巧｜吹髮教學】賀Her指出吹髮後半小時不要睡覺。(《海岸村恰恰恰》劇照)

【髮型｜吹髮教學】吹髮技巧五：吹髮後半小時不要睡覺



有時候吹髮的原因，便是想加快頭髮變乾，讓自己可以早點睡覺。不過賀Her指出，吹乾頭髮後盡量不要馬上睡覺，「我們通常以為吹乾了，但其實仍會有點濕度。」因此睡覺時，便會因身體輾轉反側，而讓吹好的髮型改變。她建議盡量在吃乾後，先待半小時然後才去睡覺，這樣起床後頭髮就較不會變形，並不需特別整理。

【吹頭技巧Q&A】